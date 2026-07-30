Флиртовал с бывшей, а сам из-за ревности избил свою беременную девушку: жертва три года добивалась суда. Подробности жуткого дела
Новосибирский районный суд 31 октября 2024 года вынес приговор 27-летнему Никите Маршалюку. Его признали виновным в похищении и истязании бывшей девушки Нины Осинцевой. Мужчина получил пять лет колонии строгого режима. Потерпевшая несколько лет добивалась возбуждения уголовного дела и сама собирала доказательства. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Ревность и контроль в начале отношенийНина Осинцева и Никита Маршалюк начали жить вместе осенью 2020 года. Пара поселилась в квартире родителей мужчины. Оба работали и вели совместный быт. По словам Нины, сначала возлюбленный вел себя спокойно. Однако затем он стал проверять ее телефон и переписки. Позже девушка узнала, что сам Маршалюк общался с бывшей возлюбленной и флиртовал с ней. Ссоры из-за ревности происходили все чаще. В итоге Нина решила съехать и арендовала отдельную квартиру. Бывший партнер предложил помочь ей перевезти вещи.
Четыре дня в квартире и попытка побегаВ августе 2021 года во время переезда Нине позвонил бывший муж. Они обсуждали развод. Разговор разозлил Маршалюка, рассказала девушка. Он забрал ее телефон, избил Нину, посадил в автомобиль и привез в квартиру своих родителей. Там, по словам потерпевшей, мужчина удерживал ее четыре дня. Девушка утверждала, что он не выпускал ее на улицу, бил и не возвращал телефон. После попытки уйти агрессия усилилась. Маршалюк угрожал ей ножом, порезал бедро и отрезал прядь волос. В последний вечер избиение продолжалось около пяти часов. Нина получила сотрясение мозга и перелом глазницы. Мужчина заклеил травму лейкопластырем. Потерпевшая смогла выбраться благодаря обману. Она сказала, что не собирается уходить, и попросила спуститься к машине за сигаретами. Когда дверь открылась, Нина выбежала в подъезд, захлопнула ее и добралась до сестры.
Травмы и первое задержаниеВрачи зафиксировали у Нины рану бедра, перелом глазницы, сотрясение, ушибы и ссадины. В ту же ночь полицейские задержали Маршалюка. Утром его отпустили. Тогда уголовное дело не возбудили. После этого мужчина пришел к Нине в больницу. Он принес лекарства, извинился и убеждал ее вернуться. Девушка поддалась на уговоры. Через несколько недель насилие началось снова. В конце 2021 года Нина пришла в полицию с заявлением. По ее словам, сотрудник предложил опустить документ в ящик. Талон-уведомление ей не выдали, ответа на обращение она не получила.
Избиение во время беременностиВесной 2022 года Нина узнала о беременности. Это не остановило Маршалюка, утверждает потерпевшая. В июле она возвращалась после УЗИ. В машине между парой произошел конфликт. Мужчина ударил девушку по лицу, несмотря на поздний срок беременности. Случайный прохожий заметил происходящее и перегородил автомобилю дорогу. После нападения Нина попала в больницу с угрозой выкидыша. В ноябре 2022 года она родила дочь. Маршалюк сначала не хотел признавать ребенка. Затем он стал говорить, что заберет девочку. Эти угрозы заставили Нину вновь обратиться за помощью.
Онлайн-заявление помогло возбудить делоВ конце 2022 года женщина направила заявление через сайт Главного управления МВД по Новосибирской области. Это стало ее третьим обращением в правоохранительные органы. После этого материалы передали в Следственный комитет. Эксперты установили вред здоровью средней тяжести. В суде Маршалюк не признал вину. Он говорил, что бывшая девушка сама оставалась в его квартире четыре дня. Также мужчина утверждал, что заботился о ней. Суд изучил показания Нины, медицинские документы и слова свидетелей. Среди них были сестра потерпевшей и прохожий, который остановил конфликт в автомобиле.
Суд назначил пять лет колонии31 октября 2024 года Новосибирский районный суд признал Никиту Маршалюка виновным в похищении и истязании бывшей девушки. Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Сотрудники суда взяли мужчину под стражу сразу после оглашения приговора. Нина Осинцева рассказала, что до сих пор носит шрам на бедре. Перелом глазницы также оставил последствия. Сейчас женщина замужем, воспитывает дочь и планирует стать психологом в кризисном центре. Она хочет помогать женщинам, которые столкнулись с домашним насилием.