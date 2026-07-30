30 июля 2026, 02:41

Фото: iStock/SB Arts Media

Новосибирский районный суд 31 октября 2024 года вынес приговор 27-летнему Никите Маршалюку. Его признали виновным в похищении и истязании бывшей девушки Нины Осинцевой. Мужчина получил пять лет колонии строгого режима. Потерпевшая несколько лет добивалась возбуждения уголовного дела и сама собирала доказательства. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Ревность и контроль в начале отношений Четыре дня в квартире и попытка побега Травмы и первое задержание Избиение во время беременности Онлайн-заявление помогло возбудить дело Суд назначил пять лет колонии

Ревность и контроль в начале отношений

Четыре дня в квартире и попытка побега

Травмы и первое задержание

Избиение во время беременности

Онлайн-заявление помогло возбудить дело

Суд назначил пять лет колонии