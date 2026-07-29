Россиянин залез к соседу на балкон и получил удар ножом в грудь
В Ленинградской области полиция задержала 55-летнего мужчину, ударившего ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон. Об этом информирует МВД по региону.
28 июля в Ивангороде, в доме на улице Федюнинского, произошел инцидент. По предварительным данным, хозяин квартиры заметил на балконе постороннего и, в ходе возникшего конфликта, нанес ему ножевое ранение в грудь.
44-летнего мужчину с проникающим ранением экстренно госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Сейчас следователи активно выясняют все детали произошедшего, в том числе мотивы, побудившие пострадавшего проникнуть в чужое жилище.
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