Россиянин залез к соседу на балкон и получил удар ножом в грудь

29 июля 2026, 12:28

Житель Ленобласти увидел соседа на своем балконе и ударил его ножом

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ленинградской области полиция задержала 55-летнего мужчину, ударившего ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон. Об этом информирует МВД по региону.