Житель Бразилии признался в убийстве сожительницы и четыре дня скрывал тело

29 июля 2026, 09:21

Фото: iStock/Rawf8

В Бразилии полиция задержала 24-летнего Андре Жуниора Силву де Карвалью по подозрению в убийстве его 35-летней сожительницы Стифани Рибейро Фирмино Силвы. По версии следствия, после преступления мужчина пытался выдать случившееся за суицид. Об этом сообщает SBT Jornalismo.





Следователи установили, что Карвалью оставил тело женщины в квартире, накрыв его одеялами. Чтобы перебить запах, он использовал освежители воздуха. В течение четырех дней подозреваемый покидал жилье, ездил искать работу и новое место для проживания.



Мужчина отвечал на сообщения с телефона погибшей, выдавая себя за нее. Подруг насторожил необычный стиль переписки. Они попросили Силву отправить голосовое сообщение, однако собеседник под этим предлогом отказался.



Позднее жильцы дома почувствовали сильный запах из квартиры и обратились в полицию. Перед приездом правоохранителей Карвалью ушел, взяв несколько чемоданов. Силовики нашли тело Силвы в жилье, а затем задержали подозреваемого. Он признался в расправе и попытке скрыть следы преступления.