Женщина с серпом отбила свекровь у тигра в индийском лесу
Жительница индийского штата Уттаракханд Мохани Дэви спасла 67-летнюю свекровь Басанти Дэви, напав на тигра с серпом. Хищник отступил и ушел в лес после удара. Об этом сообщает The Times of India.
Женщины утром пошли за травой для скота в лесной массив рядом с деревней Кункхет. Тигр выскочил из густых зарослей и атаковал пожилую женщину. Мохани Дэви сразу бросилась на помощь родственнице. В ее руках находился серп, им она ударила зверя. Басанти Дэви получила тяжелые травмы. Сначала ее привезли в больницу Рамнагара, затем перевезли в частную клинику Кашипура. Женщина находится в реанимации, медики называют ее состояние стабильным.
Сын пострадавшей Пуран Чандра попросил власти компенсировать расходы семьи на лечение. Он потребовал установить ловушку для тигра: местные жители видели хищника поблизости вечером в воскресенье и утром в понедельник. Жители Кункхета опасаются новых нападений. Они заявили, что перекроют трассу Раникхет — Рамнагар, если чиновники срочно не поставят клетку. Представители властей пообещали принять меры и оказать семье помощь в рамках действующих правил.
При встрече с тигром главное — не убегать и не поворачиваться к нему спиной: это может спровоцировать преследование. Нужно сохранять спокойствие, медленно отходить назад, не делая резких движений, и держать животное в поле зрения. Не следует приседать, наклоняться или пытаться спрятаться в высокой траве — лучше выглядеть как можно выше и крупнее.
Если тигр проявляет интерес или приближается, стоит громко и уверенно говорить, кричать, хлопать в ладоши, размахивать курткой, рюкзаком или палкой. Можно поднять предмет над головой, чтобы увеличить силуэт. При этом нельзя загонять животное в угол, приближаться к тигрятам или вставать между самкой и ее детенышами: в таких ситуациях риск нападения особенно высок.
Если нападение уже началось, защищайте голову и шею рюкзаком, одеждой, палкой или любым доступным предметом и активно сопротивляйтесь. Цельтесь в чувствительные места — глаза и нос — используя камень, ветку, инструмент или руки. После ухода тигра нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью даже при небольших ранах: укусы и царапины требуют срочной обработки из-за риска инфекции и бешенства.
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