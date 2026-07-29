Женщина с серпом отбила свекровь у тигра в индийском лесу

29 июля 2026, 11:08

Фото: iStock/wrangel

Жительница индийского штата Уттаракханд Мохани Дэви спасла 67-летнюю свекровь Басанти Дэви, напав на тигра с серпом. Хищник отступил и ушел в лес после удара. Об этом сообщает The Times of India.