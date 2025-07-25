Фотограф спрашивал у невест, девственны ли они, а потом убивал, если нет: Самое необычное и загадочное преступление СССР раскрыто
Свадьба — радостное событие, но в 1977 году в одном из ресторанов столицы произошла трагедия: двое погибли, а третий оказался в тюрьме. В ходе празднования жених заметил отсутствие невесты, и, хотя она могла быть в дамской комнате, её долгое отсутствие начало вызывать тревогу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Убитая невестаНовоиспеченный муж заглянул в туалет, но Татьяны там не оказалось. Он подумал, что она могла пойти на кухню, и направился туда. Проходя мимо подсобки, он увидел тело своей убитой жены. Ужас от увиденного парализовал его – он просто стоял и смотрел на любимую. В это время гости начали волноваться из-за отсутствия молодоженов, и брат Тани пошел их искать. Он уже был подшофе, когда наткнулся на мертвую сестру и увидел зятя, стоящего рядом с телом. В гневе он даже не стал спрашивать, что произошло, а быстро побежал на кухню, схватил топорик и вернулся, чтобы ударить жениха по голове.
Черная розаПриехала полиция и начала опрашивать гостей, надеясь найти убийцу. Ивана, который убил жениха, арестовали, но остальные не вызывали подозрений. Татьяна была убита ножом, но орудие убийства так и не нашли. Следователи начали смотреть фотографии со свадьбы и заметили на них незнакомого человека, который не был допрошен. Убитая Татьяна имела 7-летнюю сестру Олю, девочка рассказала, что недавно Таня встречалась с каким-то мужчиной. Он подарил ей черную розу, после чего Таня пришла домой и долго плакала. Но черные розы обычно не растут.
Девочке не поверили, но когда следователи пришли к дому убитой, мать подтвердила, что черная роза действительно была, и стояла в вазе, пока не засохла. Мусорное ведро еще не успели выбросить, и цветок удалось найти. Его отправили на экспертизу, и выяснили, что такую краску, которой покрашен цветок, в магазине не продают. Краска оказалась автомобильной, и найти ее можно было только в автомастерской. В те времена таких заведений было очень мало, поэтому человека с фотографии удалось быстро идентифицировать. Выяснилось, что Татьяна пригласила его на свадьбу. У них когда-то была связь, а маленькая Оля — его дочь, которую теперь выдают за сестру Татьяны.
Поиски в автосервисах продолжались, внимание было сосредоточено на персонале. В одном из них был замечен человек, сильно напоминающий незнакомца с фотографии со свадьбы. Сотрудники правоохранительных органов действовали осторожно, чтобы не напугать подозреваемого, так как он мог не иметь отношения к делу. Благодаря информации из отдела кадров удалось выяснить имя работника — Виталий Соломин, 26 лет. Парень имел хорошую репутацию на работе. Несмотря на все улики, Виталий Соломин оказался не убийцей. Расследование застопорилось, никто не смог выяснить правду. Виталий действительно покрасил черную розу и подарил её своей любимой в знак прощания. Татьяна рассказала ему о дочери, которую её мать оформила как свою.
Ты девственница?Прошел год, произошло новое убийство — снова невеста, снова в ресторане. Ирину убили тем же способом, что и Татьяну. Это означало, что убийца ненавидел не конкретных девушек, а именно невест. Проверили списки гостей, но ничего не нашли. Решили изучить фотографии со свадьбы и обнаружили интересные факты: не нашли ни одной фотографии, ни человека, который их делал. Оказалось, что фотограф был, но его никто не приглашал. На свадьбе Татьяны работал официальный фотограф, поэтому его данные были у милиции.
Когда правоохранители пришли к подозреваемому с обыском, они нашли фату убитой Ирины. Тогда Сергей Петров признался, что убивал девушек, потому что не мог найти себе невесту. Его злило то, что все девушки, с которыми он встречался, уже потеряли невинность до него. Как фотограф, он спрашивал у невест, девственны ли они, а потом убивал их.