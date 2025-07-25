Фотограф спрашивал у невест, девственны ли они, а потом убивал, если нет: Самое необычное и загадочное преступление СССР раскрыто

25 июля 2025, 11:23

Фото: iStock/SERHII HORDIIENKO

Свадьба — радостное событие, но в 1977 году в одном из ресторанов столицы произошла трагедия: двое погибли, а третий оказался в тюрьме. В ходе празднования жених заметил отсутствие невесты, и, хотя она могла быть в дамской комнате, её долгое отсутствие начало вызывать тревогу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Убитая невеста Черная роза Ты девственница?

Убитая невеста

Фото: iStock/Stopboxstudio

Черная роза

Фото: iStock/Jeba's Eye



Фото: iStock/AntaresNS



Ты девственница?