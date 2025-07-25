В Индии совратившую школьника учительницу выпустили из тюрьмы
Согласно постановлению суда города Мумбаи, бывшую учительницу, совратившую школьника, выпустили под залог. Об этом пишет The Times of India (TOI).
По данным издания, 40-летняя учительница преподавала английский язык в одной из лучших городских школ, её задержали 29 июня.
Как рассказал пострадавший подросток, женщина стала проявлять к нему интерес, когда ему было 16 лет (в 2023 году), а в январе прошлого года начала открыто приставать к нему. Школьник долго отказывался вступать с ней в отношения, но в итоге учительница убедила его сблизиться. После этого женщина проводила много времени с подростком в отелях, где они занимались сексом.
Двадцать четвёртого июля суд постановил, что домогательства были, но учительница и ученик продолжили встречаться после того, как подростку исполнилось 17 лет. Кроме того, женщина к тому времени уже уволилась из школы.
По мнению стороны обвинения, оказавшись на свободе, подсудимая может манипулировать школьником и запугивать его. Суд запретил бывшей учительнице контактировать с пострадавшим и свидетелями по делу.
Юристы подсудимой назвали обвинения ложными и необоснованными. Кроме того, как утверждают адвокаты женщины, основания для её ареста были написаны на языке маратхи, которым учительница не владеет, а это нарушает нормы конституции.
Когда состоится следующее судебное заседание — неизвестно. Если женщину признают виновной по всем статьям, ей грозит пожизненное лишение свободы.
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