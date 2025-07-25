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В Индии совратившую школьника учительницу выпустили из тюрьмы

Фото: медиасток.рф

Согласно постановлению суда города Мумбаи, бывшую учительницу, совратившую школьника, выпустили под залог. Об этом пишет The Times of India (TOI).



По данным издания, 40-летняя учительница преподавала английский язык в одной из лучших городских школ, её задержали 29 июня.

Как рассказал пострадавший подросток, женщина стала проявлять к нему интерес, когда ему было 16 лет (в 2023 году), а в январе прошлого года начала открыто приставать к нему. Школьник долго отказывался вступать с ней в отношения, но в итоге учительница убедила его сблизиться. После этого женщина проводила много времени с подростком в отелях, где они занимались сексом.

Двадцать четвёртого июля суд постановил, что домогательства были, но учительница и ученик продолжили встречаться после того, как подростку исполнилось 17 лет. Кроме того, женщина к тому времени уже уволилась из школы.

По мнению стороны обвинения, оказавшись на свободе, подсудимая может манипулировать школьником и запугивать его. Суд запретил бывшей учительнице контактировать с пострадавшим и свидетелями по делу.

Юристы подсудимой назвали обвинения ложными и необоснованными. Кроме того, как утверждают адвокаты женщины, основания для её ареста были написаны на языке маратхи, которым учительница не владеет, а это нарушает нормы конституции.

Когда состоится следующее судебное заседание — неизвестно. Если женщину признают виновной по всем статьям, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Анастасия Чубина

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