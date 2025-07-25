Мальчик попал в реанимацию после того, как выпил средство для волос

25 июля 2025, 09:35

Мальчик получил ожог пищевода из-за выпитого средства для выпрямления волос

Фото: медиасток.рф

Шестилетний мальчик из Кубы выпил средство для выпрямления волос и попал в реанимацию с ожогом пищевода. Об этом сообщает издание 78.ru.