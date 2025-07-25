Мальчик попал в реанимацию после того, как выпил средство для волос
Мальчик получил ожог пищевода из-за выпитого средства для выпрямления волос
Шестилетний мальчик из Кубы выпил средство для выпрямления волос и попал в реанимацию с ожогом пищевода. Об этом сообщает издание 78.ru.
Инцидент произошёл вчера вечером в квартире на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. Ребёнок остался без присмотра взрослых и дотянулся до ёмкости со средством.
По данным издания, мальчик был экстренно госпитализирован, так как есть риск развития токсической пневмонии.
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