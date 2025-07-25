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В Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже

GZT: Турецкие медики якобы спасли Кадырова на пляже в Бодруме
Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Турецкие врачи якобы спасли главу Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Об этом информирует турецкое издание GZT.



Согласно информации издания, лидер Чечни, войдя в море, внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости правоохранители заметили это и вызвали медиков, говорится в материале статьи.

Кадыров якобы находился в больнице после того, как ему была оказана помощь. Уточняется, что сейчас он чувствует себя хорошо.

Эти данные официально не подтверждены. Рамзан Кадыров пока никак на них не отреагировал.

Екатерина Коршунова

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