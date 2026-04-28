Гиблая территория, ставшая вторым перевалом Дятлова: в месте пропажи Усольцевых снова исчезают люди. Какая правда вскрылась в шоу «Пусть говорят»?
В конце сентября прошлого года супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились на отдых в тайгу. Однако с тех пор их след теряется. Масштабные поиски семьи не принесли результатов. О том, какие новые детали вскрылись и что известно о последних исчезновениях людей, — в материале «Радио 1».
История выпуска
Манскую петлю всё чаще сравнивают с печально известным перевалом Дятлова. Выяснилось, что исчезновения здесь происходят уже не первый год. На этом маршруте пропали уже семь человек.
В марте этого года на том же пути исчез опытный спецназовец Виктор Потаенков. Обстоятельства его пропажи во многом напоминают исчезновение семьи Усольцевых. Важно отметить, что Усольцевы шли по туристическому маршруту, выбирая самый безопасный путь для семейного отдыха. Этот факт только усиливает недоумение общественности и экспертов.
Год назад, помимо семьи Усольцевых, в «петле» пропали трое мужчин: байдарочник Дмитрий Исупов, рыбак Станислав и турист Евгений Бочкарев. Их судьба оказалась трагической: тела первых двух нашли в реке, третий погиб в лесу.
Волонтеры и профессионалы-поисковики неоднократно исследовали ущелье, заброшенные объекты и дикие участки вдоль маршрута, но ничего не обнаружили.
Тем временем жители района Манской петли массово распродают свои дома. На продажу выставлены десятки объектов недвижимости. Однако позже выяснилось, что некоторые сообщения о массовой продаже жилья были преувеличены.
Местная легенда
Река Мана — природная граница заповедника. Легенда гласит, что раньше она была девушкой, которая приглянулась хозяину тайги. Чтобы удержать строптивицу, хозяин тайги превратил ее в водоем. Эта легенда — важная часть местной культуры. Здесь до сих пор совершают обряды, чтобы задобрить хозяина тайги и не остаться в лесу навсегда, как те, кто пропал здесь, превратившись в камни. По ночам эти камни издают странные звуки, от которых пляшут стрелки компаса, а люди приходят в ужас и теряют память.
Сибирский шаман Виктор Зайцев рассказал, что раньше в здешних краях обитали люди, способные жить в гармонии с тайгой и соблюдать её законы. Сейчас их почти не осталось. По словам шамана, если не выполнять особые ритуалы и не следовать древним правилам, духи могут разгневаться, что приведет к различным трудностям у людей.
История Виктора Потаенкова
Местный житель Виктор Потаенков 9 марта этого года отправился в поход по хорошо знакомой тропе в национальном парке Красноярские столбы. Он не вернулся, что стало большим потрясением для его родных и близких. Друг пропавшего, Вячеслав Козлов, сообщил, что во время поисков не было найдено никаких следов, что вызывает серьезные опасения.
Подруга гражданской жены Виктора, Юлия Константинова, отметила, что тело мужчины до сих пор не обнаружено, и нет никаких улик, которые могли бы пролить свет на обстоятельства его исчезновения.
По словам Юлии, 12 марта она участвовала в поисковой операции вместе с другими добровольцами. В какой-то момент они услышали выстрелы, пошли в ту сторону и обнаружили капли крови, человеческие следы и клок шерсти животного. Позже эксперты местности прокомментировали случившееся, уточнив, что кровь и клок шерсти принадлежит косуле, на которую могли напасть собаки. Однако никаких подтверждений выстрелам и браконьерству в этих краях специалисты не дали.
Эксперты студии «Пусть говорят» выдвинули несколько версий произошедшего: несчастный случай или криминальная ситуация. Некоторые считают, что Виктора могли случайно застрелить браконьеры и спрятать труп. Следователи рассматривают различные гипотезы, включая встречу с дикими животными или падение в горное ущелье.