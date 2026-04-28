Мигрант напал на трехлетнюю девочку и вырвал ей зубы на глазах у матери
В США агрессивный мигрант напал на мать с ребенком. Об этом информирует Daily Star.
18 апреля в Сан-Антонио, штат Техас, произошел инцидент. Трехлетняя девочка и ее мать Габриэлла Перес отдыхали в парке Эспада. После посещения туалета на них напал мужчина, который находился в психотическом состоянии. Он схватил женщину за волосы и ударил ее в челюсть. Затем неадекват повалил ребенка на землю, вонзил пальцы в глаза девочки, укусил ее за лицо и вырвал два зуба. Очевидцы задержали нападавшего до прибытия полиции.
Злоумышленником оказался 24-летний Атарву Вьяса, гражданин Индии. Уточняется, что он въехал в США по студенческой визе в 2023 году. В апреле 2025 года его визу аннулировали. Ранее Вьяса уже был арестован за нападение с применением насилия на территории кампуса Техасского университета.
Мигранта обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку, нападении и незаконном пребывании на территории США. Согласно некоторым данным, перед инцидентом он употребил сильнодействующий концентрат каннабиса, который мог вызвать психоз, паранойю и нарушение контроля над своими действиями.
Девочку госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь. Семья пострадавшей собирает средства для реабилитации ребенка.
