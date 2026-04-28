Молодую учительницу арестовали за непристойную переписку со школьниками
В США 27-летнюю учительницу из штата Техас арестовали за непристойную переписку со школьниками. Об этом информирует New York Post.
За решеткой оказалась Анджела Палмарес, которая работала учителем на замену в округе Белл. Последний рабочий день для нее был 2 апреля, после чего администрация учебного заведения уведомила полицию о подозрительных отношениях женщины с учениками.
Согласно следствию, Палмарес поддерживала переписку с учащимися в соцсетях в нерабочее время. Полиция не раскрыла возраст и число пострадавших школьников.
Анджелу немедленно уволили и арестовали. Залог за освобождение Палмарес составил 150 тысяч долларов (11,2 миллиона рублей).
