Девушка за деньги встречалась с мужчиной, который оказался ее отцом
Студентка из японского города Сайтама обнаружила, что мужчина, с которым она встречалась за деньги, был ее отцом. Об этом пишет издание Tokyo Reporter.
21-летняя девушка, известная под псевдонимом Вакана Сонобэ, никогда не знала родного отца. Ее мать встретила возлюбленного в 17 лет, когда работала в кафе. Этот мужчина был на десять лет старше и уже состоял в браке. Их отношения завершились, когда девушка забеременела. В результате на свет появилась дочь, которую она воспитывала одна. Из-за этого матери Сонобэ пришлось оставить учебу.
Вакана не желала повторить судьбу родительницы и стремилась получить высшее образование. В поисках финансовой поддержки она обратилась к подруге, которая порекомендовала приложение для знакомств с обеспеченными мужчинами.
Через него Вакана познакомилась с 48-летним мужчиной. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их отношения быстро переросли в романтические и продолжались около двух лет.
На третьем курсе университета девушка узнала о своей беременности. Мужчина предложил ей выйти за него замуж, и она согласилась. Вакана представила возлюбленного своей матери, и именно тогда выяснилось, что он является биологическим отцом Сонобэ. Через несколько дней после этого Вакана приняла решение сделать аборт.
Читайте также: