Годами насиловал падчерицу, а потом вышел на охоту за незнакомками: как педофил терроризировал город и что нашли у него в машине?
Владимир Тушинский родился 14 сентября 1976 года, однако о ранних годах мужчины почти ничего не известно. Впервые его имя появилось в документах в 1997 году, когда суд признал россиянина виновным в краже и избиении. После этого он попал в колонию и там получил прозвище «Лысый». Вернувшись на свободу, Тушинский создал семью и переехал в небольшой посёлок вместе с женой и её дочерью от первого брака. Спустя некоторое время у супругов родился сын. Осенью 2009 года он устроился машинистом топливоподачи в котельную, и со стороны могло показаться, что жизнь наконец вошла в спокойное русло, а тёмное прошлое осталось позади. Однако вскоре стало ясно, что этот период благополучия продлился недолго. Подробности — в материале «Радио 1».
Болезненная одержимостьКошмар начался ещё до серии убийств. С 2005 по 2009 год Тушинский издевался над своей несовершеннолетней падчерицей. Это продолжалось несколько лет. В 2009 году ситуация изменилась: мать, вероятно, заподозрила неладное и увезла дочь к своим родителям. К тому времени в семье уже рос маленький сын, однако отъезд девочки стал для Тушинского переломным моментом. После этого он стал раздражительным, вспыльчивым и всё чаще проявлял агрессию. Лишившись прежней жертвы, мужчина начал искать других. Он выбирал девушек и подростков, которые внешне напоминали падчерицу. На своей машине Тушинский ездил по Петропавловску-Камчатскому и ближайшим районам, высматривая одиноких прохожих. Обычно он вёл себя спокойно и предлагал подвезти. Когда человек садился в салон, поездка заканчивалась преступлением. Следствие считало, что таким образом он переносил на случайных жертв свою болезненную одержимость.
Жестокие убийстваПервой известной жертвой 29-летнего убийцы стала 22-летняя продавщица торгового центра. 12 сентября 2010 года она встретилась с ним, после чего погибла. Позже тело девушки нашли в высокой траве у трассы. Уже 10 октября произошло новое преступление. В тот день несовершеннолетняя россиянка ждала автобус на остановке и звонила родителям, потому что не могла уехать домой. Спустя 20 минут ее телефон перестал отвечать. Лишь через два года останки школьницы случайно обнаружила женщина, которая пошла в лес за грибами.
18 ноября жертвой стала ученица средней школы. После уроков она не вернулась домой, и семья сразу обратилась в полицию. Поиски продолжались несколько недель, но тогда удалось найти только разбитый мобильный телефон. 9 января 2011 года исчезла еще одна ученица. Поисковая операция результата не принесла, потому что преступник хорошо спрятал следы. Последнее убийство произошло 16 февраля 2014 года. Жертвой стала 20-летняя Ирина. По версии следствия, девушка отказалась садиться к нему в машину. Мужчина испугался её реакции и нанёс ей более 20 ножевых ранений, а после оставил тело на автобусной остановке «Степная».
«Я просто остановился и по‑дружески предложил подвезти её, а она стала хамить. Схватилась за телефон, кому‑то начала набирать и грозить, что вызовет полицию. Я испугался, сел в машину, но потом подумал, что она ещё может обвинить меня в том, что я к ней пристаю», — говорил убийца.
Поиски преступникаПосле гибели Ирины следствие обратилось к горожанам через СМИ и попросило откликнуться всех, кто мог что-то видеть. Очень скоро в МВД пришёл водитель, который проезжал мимо остановки в момент нападения. Его видеорегистратор снял машину, стоявшую рядом с местом преступления. Разглядеть номер не удалось, зато на кузове была заметна надпись PICK UP. Эта деталь помогла сыщикам выйти на Toyota Hilux Surf. Проверка показала, что внедорожник принадлежит Тушинскому. Уже в ночь на 17 февраля 2014 года оперативники его задержали.
Находки в машинеВ машине Тушинского следователи нашли топор, электрошокер, пневматический пистолет, женские колготки и искусственные половые органы. Эксперты обнаружили на этих вещах кровь и волосы Ирины. Когда улики стали неопровержимыми, Тушинский начал говорить. Он признался не только в последнем убийстве, но и рассказал о других нападениях. Затем он показал места, где спрятал тела. О преступлениях против падчерицы следователи узнали после изъятия домашнего компьютера. Тушинский снимал свои действия на камеру.
Суд и приговорУголовное дело Тушинского заняло больше 70 томов. Следствие назначило свыше 60 экспертиз. Одна из проверок показала, что подсудимый был вменяем и понимал, что делает. При этом специалисты выявили у него извращённые сексуальные наклонности, в том числе тягу к педофилии. На последнем заседании мужчина полностью признал вину и попросил прощения у потерпевших. Он заявил, что готов принять любое справедливое наказание. 19 февраля 2016 года суд отправил его на пожизненный срок в колонию особого режима. Кроме того, инстанция удовлетворила иски родственников убитых на 12 миллионов рублей. Ещё 500 тысяч рублей осуждённый должен был выплатить падчерице.
Позже Тушинского этапировали в «Вологодский пятак». С Камчатки его сначала перевезли в Хабаровск. Там его держали одного, под усиленным контролем и круглосуточным видеонаблюдением. Однако провести за решёткой долгие годы он не успел. 5 августа 2016 года в 17:50 младший инспектор сообщил, что заключённому стало плохо. Врачи срочно увезли его в реанимацию, но в 18:58 он умер. Официальной причиной смерти назвали внезапную остановку сердца.