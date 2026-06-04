04 июня 2026, 03:25

Фото: iStock/juriskraulis

Владимир Тушинский родился 14 сентября 1976 года, однако о ранних годах мужчины почти ничего не известно. Впервые его имя появилось в документах в 1997 году, когда суд признал россиянина виновным в краже и избиении. После этого он попал в колонию и там получил прозвище «Лысый». Вернувшись на свободу, Тушинский создал семью и переехал в небольшой посёлок вместе с женой и её дочерью от первого брака. Спустя некоторое время у супругов родился сын. Осенью 2009 года он устроился машинистом топливоподачи в котельную, и со стороны могло показаться, что жизнь наконец вошла в спокойное русло, а тёмное прошлое осталось позади. Однако вскоре стало ясно, что этот период благополучия продлился недолго. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Болезненная одержимость Жестокие убийства Поиски преступника Находки в машине Суд и приговор

Болезненная одержимость

Фото: iStock/SB Arts Media

Жестокие убийства

«Я просто остановился и по‑дружески предложил подвезти её, а она стала хамить. Схватилась за телефон, кому‑то начала набирать и грозить, что вызовет полицию. Я испугался, сел в машину, но потом подумал, что она ещё может обвинить меня в том, что я к ней пристаю», — говорил убийца.

Поиски преступника

Фото: iStock/Chalabala

Находки в машине

Суд и приговор