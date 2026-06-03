Турагент обманула 70 крупных блогеров на 100 млн рублей и пропала: подробности мошеннической схемы
Турагент по имени Хатуна Аташян пообещала десяткам российских блогеров отпуск на островах в пятизвёздочных отелях мира по бартеру — за рекламу в соцсетях. После получения денег за перелёт или дополнительные услуги девушка исчезала. О подробностях громкой истории — в материале «Радио 1».
Подробности мошеннической схемы
Известные российские блогеры, имеющие миллионную аудиторию, стали жертвами мошенничества. Они лишились крупных сумм денег, доверившись девушке по имени Хатуна Аташян, которая предлагала им отдых в элитных отелях мира в обмен на рекламу в социальных сетях.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, множество популярных блогеров рассказали о том, что стали жертвами обманной схемы. По их словам, Аташян выдавала себя за VIP-партнёра крупных гостиничных сетей и предлагала невероятно выгодные условия: проживание в пятизвёздочных отелях, отдых на виллах на Мальдивах и другие роскошные предложения в обмен на продвижение её услуг в соцсетях.
Блогеры утверждают, что схема выглядела очень привлекательно: им обещали размещение по специальным ценам, а доплатить нужно было лишь за перелёт или проживание второго человека. Стоимость услуг оказывалась значительно ниже рыночных.
Однако после перевода денег блогеры сталкивались с проблемами: Аташян отвечала всё реже, а за день до запланированного вылета сообщала об отмене поездки, после чего блокировала пострадавших клиентов. В результате «турагент» удалила свой аккаунт.
Кто пострадал
Общий ущерб, по оценкам самих блогеров, может достигать 50 миллионов рублей. Среди пострадавших — Аля Еникеева, Никки Сей, Катя Мезенова, Николь Сахтариди, Лиза Мушеги и прочие.
Жертвами мошенничества Хатуны стали около ста человек. Некоторые из них уже обратились в полицию с заявлениями.
Что говорят пострадавшие блогеры
Катя Мезенова
Блогер Катя Мезенова мечтала отправиться с родными в Турцию и клюнула на заманчивое предложение Хатуны Аташян, что в итоге привело к потере денег.
«Я попала в руки отъявленной мошенницы. Она меня кинула на 2,5 миллиона. Я не хочу, чтоб меня жалели, просто рассказываю историю для огласки, так как цель засадить эту аферистку надолго и найти еще ее жертв, чтобы объединится. А нас, кого она обдурила, оказалось много — уже более 70 человек, и общая сумма ущерба близится к 100 миллионам!» — поделилась она в личном блоге.
Мезенова призналась, что потратила почти все сбережения, чтобы организовать отдых для своей многочисленной семьи. Теперь ей предстоит долгий и сложный процесс возврата этих денег. Она до сих пор не понимает, как могла поверить Хатуне Аташян.
Алия Еникеева
Алия Еникеева, известная певица и блогер с аудиторией в 4,6 миллиона подписчиков в TikTok, поделилась своей историей о сотрудничестве с другой блогершей. Та рекомендовала Хатуну, которая якобы предоставляет услуги по бартерному размещению инфлюенсеров в дорогих отелях. Вдохновлённая этим, Алия решила отправиться на Мальдивы. Она доплатила 490 тысяч рублей за своего мужа и 180 тысяч за билеты на самолёт, которые нужно было срочно выкупить. Однако они так и не были получены.
Когда Алия начала подозревать обман, Хатуна стала затягивать процесс, не предоставляя обещанных услуг. По словам Еникеевой, мошенница возвращает деньги небольшими частями, чтобы избежать уголовного преследования. Алия и другие пострадавшие блогеры объединили усилия и подали коллективный иск.
Полина Сыроваткина
Известная блогерша Полина Сыроваткина, у которой в TikTok 3 миллиона подписчиков, заключила договор с мошенницей о поездке на Маврикий вместе с мамой. Она внесла дополнительную плату в размере 350 тысяч рублей, однако по прибытии в отель выяснилось, что бронирование было рассчитано только на две ночи.
Более того, сотрудники отеля не планировали сотрудничать с россиянкой.
Валерия Кашапова
Популярный блогер Валерия Кашапова решила воспользоваться услугами Хатуны, чтобы получить бесплатный номер в Греции в обмен на рекламу. Аташян, узнав, что семья мужа Валерии также планирует поездку в эту страну, предложила им тур со значительной скидкой.
Блогер согласилась на предложение, но вместо ответа от Хатуны получила приглашение присоединиться к чату, где общались другие люди, пострадавшие от действий этой мошенницы.