03 июня 2026, 14:52

Алия Еникеева (Фото: Инстаграм* @enikeeva_aliya)

Турагент по имени Хатуна Аташян пообещала десяткам российских блогеров отпуск на островах в пятизвёздочных отелях мира по бартеру — за рекламу в соцсетях. После получения денег за перелёт или дополнительные услуги девушка исчезала. О подробностях громкой истории — в материале «Радио 1».





Содержание Подробности мошеннической схемы Кто пострадал Что говорят пострадавшие блогеры

Подробности мошеннической схемы

Катя Мезенова (Фото: Инстаграм* @mezenova)

Кто пострадал

Что говорят пострадавшие блогеры

Катя Мезенова

«Я попала в руки отъявленной мошенницы. Она меня кинула на 2,5 миллиона. Я не хочу, чтоб меня жалели, просто рассказываю историю для огласки, так как цель засадить эту аферистку надолго и найти еще ее жертв, чтобы объединится. А нас, кого она обдурила, оказалось много — уже более 70 человек, и общая сумма ущерба близится к 100 миллионам!» — поделилась она в личном блоге.

Алия Еникеева

Полина Сыроваткина

Полина Сыроваткина (Фото: Инстаграм* @poechka)

Валерия Кашапова