03 июня 2026, 13:00

ФТС: Иностранец пытался незаконно вывезти череп волка в Китай

Фото: пресс-служба ФТС России

Иностранец пытался незаконно вывезти череп волка в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.