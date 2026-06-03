Иностранец пытался незаконно вывезти череп волка в Китай
Иностранец пытался незаконно вывезти череп волка в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
В пункте пропуска Забайкальск читинские таможенники обнаружили у водителя грузовика, следовавшего в Китай, череп волка и кости его верхней и нижней челюсти. Останки нашли в рюкзаке мужчины при таможенном досмотре.
Водитель, являющийся иностранным гражданином, рассказал, что приобрел «череп собаки» в Иркутске и не знал, что такие товары нужно декларировать. Экспертиза показала, что найденные останки принадлежат серому волку (Canis Lupus).
По факту произошедшего возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров. Нарушителю грозит штраф с конфискацией предметов.
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