В Красногорске врачи спасли мужчину после опасной бытовой ошибки
Житель Подмосковья оказался в больнице после того, как по ошибке выпил около 50 мл уксусной эссенции, перепутав её с обычной водой. Мужчина сделал несколько глотков из бутылки и лишь затем понял, что внутри находится концентрированная кислота. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пострадавшего экстренно доставили в больницу с химическим ожогом желудка. Медики оперативно начали лечение, и уже спустя пять дней терапии состояние пациента значительно улучшилось. Благодаря своевременной помощи удалось избежать тяжёлых последствий.
По словам заведующего первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николая Мурашова, уксусная эссенция представляет серьёзную опасность для здоровья. Даже небольшое количество вещества может вызвать тяжёлые ожоги слизистых оболочек, некроз тканей, сужение пищевода, а в особо тяжёлых случаях — привести к перфорации внутренних органов и развитию сепсиса.
Врачи напоминают, что уксусную эссенцию и другие агрессивные жидкости нельзя хранить в бутылках из-под воды или напитков. Особенно опасны такие ситуации для детей и пожилых людей, которые могут не заметить подмену.
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