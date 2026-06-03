В Красногорске врачи спасли мужчину после опасной бытовой ошибки

03 июня 2026, 11:51

Житель Подмосковья случайно выпил уксус вместо воды

Фото: Istock / Madeleine_Steinbach

Житель Подмосковья оказался в больнице после того, как по ошибке выпил около 50 мл уксусной эссенции, перепутав её с обычной водой. Мужчина сделал несколько глотков из бутылки и лишь затем понял, что внутри находится концентрированная кислота. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».