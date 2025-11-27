27 ноября 2025, 15:19

Фото: iStock/Artem_Furman

Мёртвую женщину с колото-резаной раной обнаружили в квартире на улице Ковалевской в Петербурге. Полицию вызвала её 13-летняя дочь, однако её показания противоречили друг другу и явно были далеки от истины. Кто убил петербурженку, почему подросток пыталась запутать следствие и причём здесь популярная у детей компьютерная игра Roblox – в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия на Ржевке: версия дочери Тяжёлый жизненный путь Екатерины Что об Алине думают её знакомые Как в деле оказалась Roblox? Официальные данные Что может грозить Алине?

Трагедия на Ржевке: версия дочери

«Это сделала я…».

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

«Конфликтов в семье особых не было. Я бы так не сказала. Там психологическое давление было…», – отметила пенсионерка.

Тяжёлый жизненный путь Екатерины

Фото: iStock/Fedorovekb

Что об Алине думают её знакомые

«Алина — самый хороший человек, которого я знаю. Однажды она спасла меня от гибели, не отвернулась и пришла на помощь… Она никому не хотела зла», – сказала подруга девочки.

«Она ненавидела только двух людей: мать и отца. Они били её и ругали, как только не материли. А бабушка, старшая сестра и мы старались её поддерживать», – отметили ребята.

Парень 13-летней петербурженки, убившей мать, сделал неожиданное заявление

«Кулаками, руками, ногами — неважно, как, но, со слов Алины, они её били… Возможно, в конце концов у неё случился нервный срыв», – пояснил знакомый школьницы.

«Я пропаду на некоторое время. Может, на месяц или меньше», – гласила подпись.

Как в деле оказалась Roblox?

Фото: iStock/Fedorovekb

Официальные данные

Что может грозить Алине?

«Уголовная ответственность в России за убийство наступает с 14 лет. Даже если девочка полностью призналась в содеянном, ей не грозит никакая колония… Дальше материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних… Суд может поместить ребёнка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа… Однако никакой судимости у школьницы не будет», – пояснил специалист.