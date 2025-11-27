«До истерики боялась»: 13-летняя школьница убила мать и сожгла квартиру. Почему у неё не получилось запутать СК и причём тут Roblox?
Мёртвую женщину с колото-резаной раной обнаружили в квартире на улице Ковалевской в Петербурге. Полицию вызвала её 13-летняя дочь, однако её показания противоречили друг другу и явно были далеки от истины. Кто убил петербурженку, почему подросток пыталась запутать следствие и причём здесь популярная у детей компьютерная игра Roblox – в материале «Радио 1».
Трагедия на Ржевке: версия дочери
Рано утром 26 ноября в отделение полиции позвонила школьница Алина и сообщила, что её маму Екатерину жестоко убил неизвестный, который проник в их квартиру. Сама девочка ранена – мужчина, с её слов, нанёс ей порезы ножом, после чего поджёг квартиру и сбежал.
Первыми на место происшествия прибыли пожарные МЧС, которые оперативно потушили возгорание. Они же и обнаружили тело 47-летней женщины с колото-резаной раной шеи. Её дочь попросила вызвать скорую помощь и показала окровавленную руку. В итоге девочку госпитализировали, однако, жертвой ли она была, следователям ещё предстоит выяснить.
Правоохранители начали проводить проверку и выяснять все детали произошедшего. Они опирались на версию школьницы, которая была единственным свидетелем трагических событий. Как вдруг во время допроса подросток говорит:
«Это сделала я…».
Тогда всё встало на свои места. По версии следствия, девочка действительно убила свою мать и попыталась скрыть следы преступления, устроив пожар и порезав себя.
По словам главы администрации Красногвардейского района Андрея Хорта, семья считалась благополучной, не состояла на учёте и не привлекала внимание соцслужб. Отец девочки жил отдельно и узнал о произошедшем от следствия.
Предполагается, что между матерью и дочерью регулярно возникали конфликты, однако бабушка Алины отвергает это.
«Конфликтов в семье особых не было. Я бы так не сказала. Там психологическое давление было…», – отметила пенсионерка.
После этих слов она прервала разговор и больше не выходила на связь.
Тяжёлый жизненный путь Екатерины
Убитая женщина работала флористом. Как рассказали её подруги, судьба Екатерины с юности была непростой. Она забеременела в 15 лет, что вызвало большой резонанс в школе, где она на тот момент училась в девятом классе. Тогда отца ребёнка заставили на ней жениться, а семье приходилось собирать деньги на детские вещи.
Несмотря на все трудности, Екатерина справилась и воспитала хорошую дочь, которая получила высшее образование и уже давно живёт самостоятельно.
Алина же родилась от другого мужчины. Он не жил с семьёй, объясняя это трудностями во взаимоотношениях с тёщей, хотя утверждает, что всегда был в хороших отношениях с женой и дочерью.
По словам мужчины, дочь росла в абсолютно здоровой среде, ей давалось всё самое лучшее, и серьёзных конфликтов между ними не было. Однако недавно она познакомилась в школе с девочкой, после чего резко изменилась. 11 ноября она вовсе ушла из дома, оставив записку, в которой извиняется перед мамой за то, что «не может быть такой, как та хочет». В день убийства Алина, как отметил её отец, была очень сонной. Он не исключил, что речь может идти о наркотических веществах.
Что об Алине думают её знакомые
Многие друзья подростка отказываются верить в её виновность, даже несмотря на то, что та дала признательные показания. По их словам, девочка была спокойной и никогда не проявляла агрессии.
«Алина — самый хороший человек, которого я знаю. Однажды она спасла меня от гибели, не отвернулась и пришла на помощь… Она никому не хотела зла», – сказала подруга девочки.
При этом друзья рассказывают о тяжёлом психологическом фоне.
«Она ненавидела только двух людей: мать и отца. Они били её и ругали, как только не материли. А бабушка, старшая сестра и мы старались её поддерживать», – отметили ребята.
Вспомнили они и недавний уход Алины из дома, добавив, что та «до истерики боялась» родителей, поэтому решилась на такой шаг.
«Кулаками, руками, ногами — неважно, как, но, со слов Алины, они её били… Возможно, в конце концов у неё случился нервный срыв», – пояснил знакомый школьницы.
После трагедии Алина прислала друзьям лишь одно короткое видео с перевязанной рукой.
«Я пропаду на некоторое время. Может, на месяц или меньше», – гласила подпись.
Остальное они узнали из СМИ. Некоторые уверены, что настоящий убийца — кто-то другой, возможно, гражданский муж Екатерины.
Как в деле оказалась Roblox?
В соцсетях Алины обнаружили множество роликов из популярной детской компьютерной игры, однако поведение её персонажа было необычным. В одном из видео герой долго танцевал в охваченной огнём комнате, а затем нёс на руках другого раненого персонажа.
Не исключено, что таким образом девочка могла проигрывать сценарий будущей расправы над матерью и дальнейший поджог.
Официальные данные
Пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу подтвердила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас 13-летнюю дочь жертвы проверяют на причастность к совершённому преступлению. Ход расследования под личный контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Что может грозить Алине?
Адвокат, руководитель Центра уголовной защиты Евгений Зобов пояснил, что будет с девочкой в случае признания её виновной.
«Уголовная ответственность в России за убийство наступает с 14 лет. Даже если девочка полностью призналась в содеянном, ей не грозит никакая колония… Дальше материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних… Суд может поместить ребёнка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа… Однако никакой судимости у школьницы не будет», – пояснил специалист.