Истерзанное тело девушки обнаружили в квартире одного из домов Нижнего Новгорода 16 октября. Семья 33-летней Дарьи Рыбкиной винит во всём её сожителя Михаила (имя изменено – прим. ред.), но мужчина отрицает причастность. Многочисленные гематомы на теле, квартира, в которой погибшая никогда не была, и указывающие на изнасилование факты – в материале «Радио 1».





Странности в деле: гематомы, одежда не по погоде и неизвестная квартира

«Не знаю, как она оказалась в этой квартире… Нам о её смерти рассказал сожитель. Позже скинул фотографию, как её обнаружили. На снимке она сидит в туалете, ноги и руки чёрные все, разбиты. И в паху у неё тоже был синяк. У меня сразу (вопрос – прим. ред.) появился: откуда в паху мог быть синяк? Значит, кто-то ёе, может быть, насиловал», – сообщила сестра погибшей Екатерина Рыбкина в эфире федерального телеканала.

Травмы указывают на неестественность смерти

«Голова окрашена в цвет крови, это была рана. Когда возникает рана, это сильнейшие удары по голове – она хорошо кровоснабжается. Стоит отметить многочисленные кровоподтёки на коленях. Скорее всего, её таскали за волосы по кафелю. Возможен и такой вариант событий», – предположил специалист.

«Над телом издевались просто»: близкие погибшей о трагедии

«Ну, это ужас просто. Там видно, что над телом издевались просто!», – подчеркнул Павел.

Версия сожителя

«Я её со свободной душой всегда отпускал, если она говорила, что поедет в деревню. У неё там шестеро племянников», – отмечал мужчина.

«Как она могла поехать в деревню, если её вещи остались дома? Даже её сумки, которые она собирала к нам, находились у него на квартире», – уточнила Екатерина, добавив, что Михаил не мог об этом не знать.

«Он её любил»: племянница об отношениях Дарьи с сожителем

«Как по мне, он (Михаил – прим. ред.) её любил. Я не знаю, что у них за дверью происходило, но при мне они вели себя хорошо», – указала Пакичева.

Домашнее насилие

«Они старались редко дома находиться. И скандалы были. Мы хотели выяснить, во всём разобраться. На ней были синяки, но она говорила, что всё в порядке», – подчеркнула сестра.

«Я потом встал перед ней на колени, извинился, она меня простила. Я сказал, что такого больше не повторится. У неё была настолько нежная кожа, что, упав или стукнувшись обо что-то, у неё сразу появлялись ссадины, появлялся фингал», – уверяет мужчина.

Мнение психолога

«Он говорит об этом (смерти Дарьи – прим. ред.) спокойным тоном, как будто это просто какие-то события дня, то есть жестоко довольно, на мой взгляд. Его реакция, естественно, крайне подозрительна», – сказала специалист.

«За этим фасадом, как правило, скрываются довольно разрушительные отношения. Человек настолько жесток, что показывает одну картинку, то есть фасад, но внутри совершенно другая картинка», – отметила психолог.