«Над телом издевались просто!»: истерзанную девушку нашли мёртвой в туалете чужой квартиры в Нижнем Новгороде. Подробности страшной трагедии
Истерзанное тело девушки обнаружили в квартире одного из домов Нижнего Новгорода 16 октября. Семья 33-летней Дарьи Рыбкиной винит во всём её сожителя Михаила (имя изменено – прим. ред.), но мужчина отрицает причастность. Многочисленные гематомы на теле, квартира, в которой погибшая никогда не была, и указывающие на изнасилование факты – в материале «Радио 1».
Странности в деле: гематомы, одежда не по погоде и неизвестная квартира
Тело Дарьи нашли в квартире, где она, по словам родственников, никогда ранее не бывала.
«Не знаю, как она оказалась в этой квартире… Нам о её смерти рассказал сожитель. Позже скинул фотографию, как её обнаружили. На снимке она сидит в туалете, ноги и руки чёрные все, разбиты. И в паху у неё тоже был синяк. У меня сразу (вопрос – прим. ред.) появился: откуда в паху мог быть синяк? Значит, кто-то ёе, может быть, насиловал», – сообщила сестра погибшей Екатерина Рыбкина в эфире федерального телеканала.
Михаил действительно первым обнаружил возлюбленную в таком ужасном состоянии. Мужчина утверждает, что ему позвонил хозяин квартиры. При этом не уточняется, откуда у него его номер и как девушка могла там оказаться.
Такие несостыковки, а также настойчивые утверждения Михаила о том, что смерть наступила по естественным причинам, вызывают подозрения у семьи Дарьи.
Однако на этом странности дела не заканчиваются. На фотографии, которую Михаил прислал родным девушки, видно, что она одета в шорты и майку. При этом дом, в котором жила Рыбкина, и квартира, где её обнаружили, находятся на приличном расстоянии друг от друга. А на дворе, напомним, была середина октября. Других же вещей в неизвестной квартире не нашли.
Травмы указывают на неестественность смерти
Сожитель девушки продолжает уверять, что Дарья умерла естественной смертью. Однако фотографии с места происшествия говорят об обратном – на её теле невооружённым глазом видны многочисленные синяки и ссадины.
Судмедэксперт Виктор Козылбаев, слова которого приводит РЕН ТВ, проанализировал характер травм погибшей.
«Голова окрашена в цвет крови, это была рана. Когда возникает рана, это сильнейшие удары по голове – она хорошо кровоснабжается. Стоит отметить многочисленные кровоподтёки на коленях. Скорее всего, её таскали за волосы по кафелю. Возможен и такой вариант событий», – предположил специалист.
Кроме того, Козылбаев указал на важную деталь в заключении из морга. Поставленная там кодировка S обозначает травму, а причиной смерти отмечен травматический отёк головного мозга.
Впрочем, родственники и так не верили в то, что девушка могла скончаться своей смертью.
«Над телом издевались просто»: близкие погибшей о трагедии
Брат Дарьи, Павел Рыбкин, до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Он рассказал, что говорил с Михаилом после кончины сестры, но тоже не поверил в его слова о причине смерти.
«Ну, это ужас просто. Там видно, что над телом издевались просто!», – подчеркнул Павел.
По словам мужчины, тело Рыбкиной было «всё синее», а в морге он увидел ужасные гематомы на её ногах и руках. Создавалось впечатление, продолжает родственник, что девушку пытали перед убийством.
На опознании также присутствовал сам возлюбленный. Он, не скрывая своих эмоций, кричал и стонал. Однако родственники предполагают, что его реакция могла быть неискренней.
Версия сожителя
Михаил в эфире федерального телеканала представил свою версию произошедшего. Он утверждал, что незадолго до смерти Дарья сообщила ему о намерении поехать в деревню Тоншаево, где у неё жили родственники.
«Я её со свободной душой всегда отпускал, если она говорила, что поедет в деревню. У неё там шестеро племянников», – отмечал мужчина.
Также Михаил подчеркнул, что его не удивили подозрения родных погибшей, которые сразу же обвинили в случившемся именно его. Сожитель сначала даже согласился пройти полиграф, но вскоре по непонятным причинам отказался от этой идеи.
Сестра Дарьи продолжает настаивать на странности трагедии.
«Как она могла поехать в деревню, если её вещи остались дома? Даже её сумки, которые она собирала к нам, находились у него на квартире», – уточнила Екатерина, добавив, что Михаил не мог об этом не знать.
«Он её любил»: племянница об отношениях Дарьи с сожителем
Племянница Рыбкиной, Ирина Пакичева, не верит в то, что в отношениях пары мог быть разлад. Иногда они, конечно, ругались, но серьёзных скандалов женщина не замечала. По её словам, они гуляли вместе, а сожитель казался очень любящим и заботливым.
«Как по мне, он (Михаил – прим. ред.) её любил. Я не знаю, что у них за дверью происходило, но при мне они вели себя хорошо», – указала Пакичева.
Домашнее насилие
Однако выяснилось, что в отношениях Дарьи и Михаила всё же были проблемы. Сестра Екатерина утверждает, что пара часто ссорилась, и возлюбленный постоянно раздражал Рыбкину.
«Они старались редко дома находиться. И скандалы были. Мы хотели выяснить, во всём разобраться. На ней были синяки, но она говорила, что всё в порядке», – подчеркнула сестра.
Михаил не стал отрицать, что один раз, три года назад, действительно ударил девушку, но после он раскаялся и пообещал впредь держать себя в руках.
«Я потом встал перед ней на колени, извинился, она меня простила. Я сказал, что такого больше не повторится. У неё была настолько нежная кожа, что, упав или стукнувшись обо что-то, у неё сразу появлялись ссадины, появлялся фингал», – уверяет мужчина.
Адвокат Сергей Андреев прокомментировал ситуацию и заявил, что избиения вовсе не указывают на причастность Михаила к делу. Девушка ранее не обращалась в полицию с телесными повреждениями, поэтому исключать падение или насилие со стороны другого человека пока рано.
Мнение психолога
Психолог Елена Романовская сомневается, что Михаил искренен в выражаемых эмоциях. Она убеждена, что мужчина явно что-то скрывает.
«Он говорит об этом (смерти Дарьи – прим. ред.) спокойным тоном, как будто это просто какие-то события дня, то есть жестоко довольно, на мой взгляд. Его реакция, естественно, крайне подозрительна», – сказала специалист.
Также Романовская указала на плачевную ситуацию в их отношениях.
«За этим фасадом, как правило, скрываются довольно разрушительные отношения. Человек настолько жесток, что показывает одну картинку, то есть фасад, но внутри совершенно другая картинка», – отметила психолог.
Сейчас трагическая смерть Дарьи Рыбкиной покрыта множеством тайн и загадок, а выдвигаемые версии лишь усложняют расследование дела. Так или иначе, дальше с этим будут разбираться правоохранительные органы.