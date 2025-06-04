Громкий скандал в детском приюте Башкирии: 3-летнего малыша жестоко избил на камеру подросток, подробности

04 июня 2025, 11:46

Воспитанник детского дома (Фото: ВК @priutchekmagush)

В Чекмагушевском районе Башкирии вспыхнул скандал: подросток жестоко избил трёхлетнего ребёнка прямо в приюте. Всё происходящее снимал другой воспитанник — за кадром он смеялся, пока малыш плакал от страха. Видео попало в сеть и вызвало бурю негодования. О том, что случилось, расскажет «Радио 1».





Содержание Что произошло в приюте Башкирии Причина конфликта Реакция общества на жестокое обращение Проверки и последствия

Что произошло в приюте Башкирии

Причина конфликта

«Сюда подошел. Вещи трогаешь? Ты мне бабки отдавать будешь? Я с тобой разговариваю! Отвечай!», — возмущался подросток.

Реакция общества на жестокое обращение

«Где были воспитатели? Малыш даже не плачет — он боится... У него никого нет, кто бы защитил его».



«Это ужасно. Срочно увольнять руководство и всех, кто дежурил. В приютах дети и так беззащитны».

Проверки и последствия