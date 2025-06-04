Громкий скандал в детском приюте Башкирии: 3-летнего малыша жестоко избил на камеру подросток, подробности
В Чекмагушевском районе Башкирии вспыхнул скандал: подросток жестоко избил трёхлетнего ребёнка прямо в приюте. Всё происходящее снимал другой воспитанник — за кадром он смеялся, пока малыш плакал от страха. Видео попало в сеть и вызвало бурю негодования. О том, что случилось, расскажет «Радио 1».
Что произошло в приюте БашкирииВ детском приюте Чекмагушевского района Башкирии зафиксирован случай жестокого обращения: 13-летний воспитанник избил трёхлетнего мальчика на глазах у других детей. Инцидент попал на видео, снятое другим подростком, и вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как ребёнка доводят до слёз, оскорбляют, бьют и прогоняют из помещения. Взрослые в момент происшествия отсутствовали.
Причина конфликтаСудя по записи, поводом для «воспитательной беседы» стали жидкости для электронной сигареты, которые, как предположил подросток, младший воспитанник якобы их у него украл. На видео слышно, как девочка, которая стала свидетельницей ситуации, говорит, что ребёнок «допил все и выбросил в мусорку». Сам малыш пытается что-то сказать, но от страха лишь мычит и сдерживает слёзы.
13-летний подросток избивал ребенка и сопровождал свои действия матерными фразами и угрозами. Жертва попыталась уйти, однако старший воспитанник несколько раз пнул его, после чего вывел его в коридор. Что происходило вне камеры — неизвестно. Затем ребенка вернули в комнату и стали давать пощечины.
«Сюда подошел. Вещи трогаешь? Ты мне бабки отдавать будешь? Я с тобой разговариваю! Отвечай!», — возмущался подросток.
Реакция общества на жестокое обращениеПосле публикации ролика в соцсетях местные жители потребовали немедленной проверки приюта, отстранения сотрудников и наказания виновных. Под постом с видео появились сотни возмущённых комментариев.
«Где были воспитатели? Малыш даже не плачет — он боится... У него никого нет, кто бы защитил его».
«Это ужасно. Срочно увольнять руководство и всех, кто дежурил. В приютах дети и так беззащитны».
СМИ попытались связаться с директором заведения, однако безуспешно. В детдоме сообщили, что женщина в Уфе — она поехала туда на праздник в честь дня соцработника.
Проверки и последствияПрокуратура и Следственный комитет Башкирии начали проверку уже через два часа после появления видео. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Также была назначена служебная проверка в отношении сотрудников приюта.
Позже с официальным заявлением выступило Министерство социальной защиты населения Башкирии. Ведомство сообщило, что инцидент произошёл около 20:00, когда в учреждении находилось шесть детей и двое сотрудников — воспитатель и охранник. По информации министерства, воспитатель на момент происшествия ненадолго отлучилась. Медицинский осмотр показал, что у детей нет телесных повреждений. Жидкость, ставшая причиной конфликта, была идентифицирована как парфюмерная продукция, случайно разлитая малышом.
По итогам проверки заведующую приютом привлекли к дисциплинарной ответственности. С подростком, избившим ребёнка, проведена индивидуальная профилактическая работа. Следственные действия продолжаются.