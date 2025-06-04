В Брянской области число пострадавших в теракте увеличилось до 118 человек
Взрыв моста в Брянской области произошел 1 июня. Как сообщают РИА Новости, в результате террористической атаки над железной дорогой количество пострадавших увеличилось до 118 человек.
Трагедия произошла на перегоне Пильшино — Выгоничи в Выгоничском районе Брянской области. Произошедший взрыв обрушил автомобильный мост на расположенные под ним железнодорожные пути. Тяжелые бетонные обломки обрушились прямо на проходящий в это время под мостом поезд №86.
В результате произошедшего крушения несколько вагонов сошли с рельсов, пострадали 125 человек, семеро из них погибли. Среди пострадавших пятеро детей.
Следственный комитет России сообщил, что подрыв железнодорожной инфраструктуры в Брянской области расценивается как теракт. На взорванном месте были найдены куски взрывных устройств и другие вещественные доказательства.
Ранее сообщалось о подрыве моста в Курской области.
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