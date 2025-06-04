Российское судно «Айсберг», где вспыхнул пожар, оставили горящим

04 июня 2025, 06:35

РИАН: Судно «Айсберг», с которого спасли моряков, оставили горящим в Японском море

Фото: iStock/Irina Stevenson

На рыболовецком судне «Айсберг» РФ в Японском море произошел пожар, предположительно начавшийся в машинном отделении. Судно было оставлено экипажем в состоянии открытого горения. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.





Все 17 членов экипажа спасены и доставляются транспортным рефрижератором в южнокорейский Пусан. Инцидент произошел во время следования судна из Приморья в Южную Корею.





«Предварительно, пожар в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, поэтому сказать о его нынешнем состоянии затруднительно», — сказал собеседник агентства, отметив, что пожар не тушили.