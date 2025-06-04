Российское судно «Айсберг», где вспыхнул пожар, оставили горящим
РИАН: Судно «Айсберг», с которого спасли моряков, оставили горящим в Японском море
На рыболовецком судне «Айсберг» РФ в Японском море произошел пожар, предположительно начавшийся в машинном отделении. Судно было оставлено экипажем в состоянии открытого горения. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Все 17 членов экипажа спасены и доставляются транспортным рефрижератором в южнокорейский Пусан. Инцидент произошел во время следования судна из Приморья в Южную Корею.
«Предварительно, пожар в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, поэтому сказать о его нынешнем состоянии затруднительно», — сказал собеседник агентства, отметив, что пожар не тушили.Судовладелец подтвердил РИА Новости, что никто из моряков не пострадал. Судно остается на плаву, его дальнейшая судьба будет определена владельцем. Разлива топлива не зафиксировано.