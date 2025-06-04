В США учительница совратила двоих учеников и едва не изнасиловала третьего
Учительницу из американского штата Канзас обвиняют в совращении и изнасиловании школьников. Об этом информирует Ad Astra Radio.
Преподавательница Уитни Шулл вступала в сексуальные отношения с двумя подростками, чей возраст не раскрывается. Один из них якобы согласился на интим, второго она изнасиловала. Женщина хотела надругаться и над третьим подростком, однако сделать этого не получилось.
Шулл обвиняют в том числе и в покупке алкогольных напитков для несовершеннолетних. Учительницу арестовали, но вскоре освободили, поскольку она смогла заплатить залог в размере 20 тыс долларов (более 1,5 млн рублей). Согласно решению суда она не может общаться с пострадавшими и свидетелями по делу.
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