«Хочу, чтобы Инна сгнила в тюрьме»: Женщина впала в психоз после курса коуча Тлиашиновой за 3 млн рублей. Детали преступлений
Летом 2025 года известного бизнес-коуча Инну Тлиашинову, услугами которой пользовались многие знаменитости, обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Ущерб, причиненный ею, оценивается почти в полмиллиарда рублей, а число обманутых людей по всей стране достигает тысяч. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».
Дело Инны Тлиашиновой
Следственные органы располагают данными о том, что в период с 2020 по 2022 год Инна Тлиашинова проводила тренинги по личностному росту, на которых заработала миллионы рублей, однако не уплатила с них налоги. Общая сумма долга составляет 470 миллионов рублей. В связи с этим коуча объявили в розыск и заочно арестовали. На сегодняшний день Тлиашинова проживает в ОАЭ и не планирует возвращаться в Россию.
Расследование в отношении злоумышленницы активно продолжается. По информации Следственного комитета Московской области, Тлиашинова готовилась к эмиграции. Во время подготовки к переезду за границу, а также в период с 2017 по 2021 год, Инна вместе с мужем избавлялись от имущества. В частности, они продали дом площадью 1000 квадратных метров в Ростове-на-Дону, четыре квартиры и семь автомобилей, включая Bentley, BMW и два Mercedes. Все транспортные средства были сняты с учёта в период с 2014 по 2022 год.
Муж жертвы коуча Тлиашиновой рассказал о последствиях курсов
В студии ток-шоу «Пусть говорят» обсудили дело известного коуча, к которой обращались за помощью многие люди. Они были готовы платить значительные суммы, надеясь решить свои проблемы, но вместо этого становились жертвами мошенничества и теряли всё имущество. Один из пострадавших, бизнесмен Александр, до сих пор помогает своей жене восстановиться после пережитого.
«Я хочу, чтобы Инна Тлиашинова сгнила в тюрьме, чтобы ее настигло правосудие. За то, что мы с женой перенесли за эти годы. У нас все было хорошо, но затем произошло страшное событие. Больше скажу, это испытание для нашей семьи. Мы планировали детей, но теперь это все уже не в ближайшем будущем. Даст Бог, удастся когда-нибудь», — поделился историей своей семьи пострадавший.
Знакомая жены предпринимателя Марина, посетившая курсы Инны Тлиашиновой, осталась довольна результатом. Она отметила, что стоимость обучения высока, но оно включает уникальные авторские практики и методики, которые помогают воплощать мечты в реальность. Под влиянием этих слов супруги решились на эксперимент. Теперь пострадавший утверждает, что психологический центр Тлиашиновой — это секта, и заявляет, что там не оказывают реальной помощи, а лишь стремятся выманить у людей крупные суммы денег.
«Жена у меня с тонкой и чувствительной психикой. После курсов кричала и плакала», — рассказал Александр.
Как оказалось, женщина посещала сеансы Тлиашиновой неоднократно. После тренингов она менялась: становилась вялой, теряла сон, просила мужа оставаться у родителей и не приезжать домой несколько дней. По словам мужа пострадавшей, это были явные признаки острого психоза, который диагностировали у неё в декабре 2021 года.
Последние четыре года Александр и его жена обращались к разным врачам. У женщины уже был рецидив, который едва не разрушил их брак, но им удалось справиться с нестабильным психическим состоянием.
Звезды, пострадавшие от курса Тлиашиновой
Среди клиентов Инны было немало знаменитостей российского шоу-бизнеса, среди которых оказалась и певица Анна Калашникова.
«Мне нужна была личная помощь, я к ней обратилась с тяжелым вопросом, когда потеряла второго ребенка и впала в тяжелое эмоциональное состояние. Плюс у меня отношения очень сильно упали. Я начала летать к Инне в Ростов, тогда она еще не работала в Москве», — сообщила знаменитость в эфире «Пусть говорят».
По словам артистки, первая встреча с коучем оставила у неё и брата положительное впечатление, поскольку многие советы оказались полезными. В течение следующего года она продолжала посещать тренинги Инны. Калашникова отметила, что именно она предложила Тлиашиновой перебраться в Москву и помогла ей наладить связи и повысить узнаваемость. Однако, когда Анне понадобилась поддержка, коуч потребовала от неё 16 миллионов рублей.
«Наступил переломный момент, когда мне надо было решить реально серьезный вопрос. И я услышала: "К сожалению, такие вопросы не решаются бартером. За это надо заплатить, тогда они начнут работать, квантовое поле, психология — всё начнет работать правильно"», — добавила актриса.
Певица Азина поделилась, что прошла курс у психолога из Ростовской области. Её поразила высокая техническая подготовка специалиста, которой могли бы позавидовать даже самые известные артисты. Однако вскоре Азина осознала, что эти программы не подходят ей, и не стала платить коучу. Она рекомендовала впечатлительным людям избегать подобных курсов.