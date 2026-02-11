11 февраля 2026, 12:34

Пострадавший от курса Инны Тлиашиновой Александр (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Летом 2025 года известного бизнес-коуча Инну Тлиашинову, услугами которой пользовались многие знаменитости, обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Ущерб, причиненный ею, оценивается почти в полмиллиарда рублей, а число обманутых людей по всей стране достигает тысяч. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».





Дело Инны Тлиашиновой

Инна Тлиашинова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Муж жертвы коуча Тлиашиновой рассказал о последствиях курсов

«Я хочу, чтобы Инна Тлиашинова сгнила в тюрьме, чтобы ее настигло правосудие. За то, что мы с женой перенесли за эти годы. У нас все было хорошо, но затем произошло страшное событие. Больше скажу, это испытание для нашей семьи. Мы планировали детей, но теперь это все уже не в ближайшем будущем. Даст Бог, удастся когда-нибудь», — поделился историей своей семьи пострадавший.

«Жена у меня с тонкой и чувствительной психикой. После курсов кричала и плакала», — рассказал Александр.

Звезды, пострадавшие от курса Тлиашиновой

«Мне нужна была личная помощь, я к ней обратилась с тяжелым вопросом, когда потеряла второго ребенка и впала в тяжелое эмоциональное состояние. Плюс у меня отношения очень сильно упали. Я начала летать к Инне в Ростов, тогда она еще не работала в Москве», — сообщила знаменитость в эфире «Пусть говорят».

Анна Калашникова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Наступил переломный момент, когда мне надо было решить реально серьезный вопрос. И я услышала: "К сожалению, такие вопросы не решаются бартером. За это надо заплатить, тогда они начнут работать, квантовое поле, психология — всё начнет работать правильно"», — добавила актриса.