Мужчину заживо сожгли в костре из-за ссоры в Амурской области. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Трагический инцидент случился в селе Актай. Группа местных жителей собралась во дворе частного дома для распития спиртных напитков. Во время застолья между участниками возникла ссора.
Один из мужчин облил своего оппонента горючей жидкостью и толкнул его в огонь. В результате пострадавший получил серьёзные ожоги 45 процентов тела второй и третьей степени. Медики не смогли его спасти.
Злоумышленник признал свою вину, заявив, что его целью было лишь напугать оппонента. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
