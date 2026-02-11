11 февраля 2026, 09:06

Amur Mash: Мужчину заживо сожгли в костре из-за ссоры в Амурской области

Фото: iStock/wirot pathi

Мужчину заживо сожгли в костре из-за ссоры в Амурской области. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.