«Била по голове и пинала ботинком»: Воспитательница красноярского детсада получила срок за избиение малышей
В Красноярске вынесен приговор воспитательнице детского сада, которую признали виновной в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В 2024 году в детском саду при школе № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича разразился скандал. 47-летняя сотрудница, работавшая с группой «Знайки», систематически издевалась над детьми. Вместо того чтобы проявлять заботу и внимание, она срывалась на малышей из-за их поведения.
По данным следствия, воспитательница применяла физическое насилие к детям. Она била их руками и ногами по голове и ягодицам, дергала за уши и руки, пинала и била ботинком. Кроме того, она оскорбляла воспитанников, запрещала им посещать туалет в качестве наказания и удерживала в помещении против их воли. О происходящем родители узнали от самих детей, которые рассказали о жестоком обращении дома.
На судебном заседании подсудимая не признала свою вину. Она отрицала, что применяла силу или удерживала детей, утверждая, что подобные действия невозможно было бы скрыть от коллег.
Суд квалифицировал действия воспитательницы как истязание несовершеннолетних и неисполнение ею обязанностей по воспитанию. Женщину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, однако исполнение наказания отсрочили до достижения ее собственными детьми 14-летнего возраста. Кроме того, ей запрещено работать с малышами в течение двух лет.
Читайте также: