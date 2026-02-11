«Била по голове и пинала ботинком»: Воспитательница красноярского детсада получила срок за избиение малышей

11 февраля 2026, 09:53

Воспитательница красноярского детсада получила срок за избиение малышей

Фото: iStock/AMilkin

В Красноярске вынесен приговор воспитательнице детского сада, которую признали виновной в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.