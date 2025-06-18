Хотела для сына чеченку: молодая невестка из Подмосковья жестоко убита свекром. Сперма на постели, кровь и страшные детали трагедии

18 июня 2025, 15:28

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В 17 лет Кристина из Лобни влюбилась в Ахмеда, через год вышла за него замуж и родила ребёнка, в 20 попыталась развестись, а в 22 погибла. Её свёкор, Руслан Умаев, задушил спящую девушку, сжёг тело вместе с покрышками, а пепел и несгоревшие останки выбросил в реку. Матери Кристины передали конверт формата А4 с фрагментами костей — всё, что от неё осталось. Подробности страшной расправы над молодой девушкой — в материале «Радио 1».





Содержание «Такой лохушкой была» «Начала ему надоедать» «А дальше всё через свёкра» Конверт А4

«Такой лохушкой была»

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang



«Начала ему надоедать»

Фото: iStock/PaulRobles



«А дальше всё через свёкра»

Конверт А4