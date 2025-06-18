Хотела для сына чеченку: молодая невестка из Подмосковья жестоко убита свекром. Сперма на постели, кровь и страшные детали трагедии
В 17 лет Кристина из Лобни влюбилась в Ахмеда, через год вышла за него замуж и родила ребёнка, в 20 попыталась развестись, а в 22 погибла. Её свёкор, Руслан Умаев, задушил спящую девушку, сжёг тело вместе с покрышками, а пепел и несгоревшие останки выбросил в реку. Матери Кристины передали конверт формата А4 с фрагментами костей — всё, что от неё осталось. Подробности страшной расправы над молодой девушкой — в материале «Радио 1».
«Такой лохушкой была»Когда Кристина родилась, Анастасии было 20. Она окончила девять классов, работала маляром — в многодетной семье пришлось рано начать трудиться. Отец ребёнка бросил её, узнав о беременности. Мать настаивала на аборте, но срок оказался слишком большим. Девочку назвали Христиной — имя понравилось Анастасии на больничном стенде, но все звали её Кристиной. Женщина жила с ребёнком в квартире матери, где в трёх комнатах ютились ещё пятеро. Помощи не было, работать нормально не получалось — в итоге через четыре года Анастасию лишили родительских прав. Она не пришла на суд, не смогла бороться.
Кристину забрала её тётя, Елена. Первое время Анастасия навещала дочь, но потом сестра заявила, что опека запрещает их встречи. Хотя юридически такие ограничения накладываются редко, скорее всего, это была инициатива самой Елены. Кристина стала называть тётю мамой, а родную мать — тётей. Правду она узнала случайно от бабушки в 12 лет, но даже после этого продолжала звать Анастасию по имени. В 18 лет Кристина получила квартиру от государства и вскоре забеременела.
«Начала ему надоедать»Подруга Кристины, Ксения Ёлкина, считает, что беременность была спланированной — девушка надеялась удержать Ахмеда. Однако он, по словам обеих, ребёнка не хотел. Звонил и матери, и подруге, уговаривая убедить Кристину сделать аборт. Анастасия вспоминает, как Ахмед облил дочь йогуртом при друзьях — та больше не жаловалась на него, но отношения становились хуже. Когда беременность подтвердилась, Руслан Умаев настоял на свадьбе. Родственники с обеих сторон были против, но Кристина верила, что её жизнь будет «как в турецких сериалах».
После свадьбы пара жила то в Лобне, то в Чечне. Свекровь открыто говорила, что хотела для сына чеченку, а не русскую. Кристина чувствовала себя «рабой», жаловалась на холод и нехватку еды. Ахмед часто уезжал, оставляя её одну. В 2022 году Кристина подала на развод и переехала в свою квартиру. Ахмед угрожал, что она больше не увидит дочь, и в итоге забрал ребёнка, увезя его в Чечню.
«А дальше всё через свёкра»
После развода Руслан стал ещё больше контролировать Кристину: звонил ночью, требовал селфи, чтобы убедиться, что она одна. Летом 2024 года она неожиданно «покрылась» — начала носить хиджаб. Анастасия предполагает, что свёкор мог её принуждать к отношениям. 21 сентября Кристина улетела в Чечню, 23-го написала, что снова с Ахмедом, хотя он был в Москве. 24-го она перестала выходить на связь. Через несколько дней в СМИ появилась новость об убийстве. Руслан признался, что задушил Кристину, сжёг тело и выбросил останки в реку.
На диване, где спала девушка, нашли следы спермы. Руслан утверждал, что был там с женой, но это выглядело неправдоподобно.