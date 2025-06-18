В Тюменской области пьяный хулиган решил «‎освежить» двери прокуратуры и получил 14 суток

18 июня 2025, 10:25

В Тюменской области мужчина справил нужду на дверь прокуратуры, ругаясь матом

Фото: iStock/Motortion

В Тюменской области 1 июня в Заводоуковске произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Пьяный мужчина, не сдерживая эмоций, справил нужду на двери межрайонной прокуратуры, ругаясь матом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.