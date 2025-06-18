В Тюменской области пьяный хулиган решил «освежить» двери прокуратуры и получил 14 суток
В Тюменской области 1 июня в Заводоуковске произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Пьяный мужчина, не сдерживая эмоций, справил нужду на двери межрайонной прокуратуры, ругаясь матом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Прохожие, ставшие свидетелями происходящего, пытались убедить его прекратить хулиганство, однако он проигнорировал их просьбы.
В ходе судебного заседания нарушитель объяснил свои действия тем, что его рассудок был помутнен из-за употребления алкоголя. Он выразил раскаяние в содеянном. Суд признал его виновным по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Мелкое хулиганство») и назначил наказание в виде 14 суток административного ареста.
Ранее в Тюмени на улице Евгения Войнова после ЧП на стройке в ЖК «Космо» погибли три человека. По данным надзорного ведомства, обрушение выносной площадки произошло на 12 этаже строящегося дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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