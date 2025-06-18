Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения собаки на ребенка в Тюмени
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения немецкой овчарки на девочку в Тюмени, а также предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
По его данным, несколько детей катались на велосипедах в районе ММС. Внезапно на одного из них накинулось агрессивное животное, отогнать которое помогли прохожие. По словам очевидцев, собака была в ошейнике.
Следовали начали процессуальную проверку по статье 293 УК: «Халатность». Прокуратура проверит исполнение законодательства об обращении с животными.
Перед этим сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна 10 этажа. Несмотря на усилия медиков, малыш скончался на месте.
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