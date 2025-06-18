Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения собаки на ребенка в Тюмени

18 июня 2025, 14:05

Фото: iStock/Milan Krasula

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения немецкой овчарки на девочку в Тюмени, а также предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.