«Они снимали, как по очереди насилуют меня»: знакомство в сети обернулось адом для россиянки. Кем оказался один из насильников

18 июня 2025, 13:00

Фото: iStock/SB Arts Media

Валентина Бодрова встретила Ивана Яковлева через популярное приложение для знакомств. В ожидании начала интересных отношений, она отправилась на свидание, которое обернулось трагедией. Подробнее, что произошло с несчастной девушкой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Встреча через приложение для знакомств Неприятный инцидент Решение обратиться в полицию Расследование и шокирующие подробности Личная жизнь Ивана Яковлева Реакция супруги Ивана Судебный процесс

Встреча через приложение для знакомств

Фото: iStock/Michał Chodyra



«Я забила на все красные маячки. Подумала, окей, поужинаем, поговорим, поеду домой», — рассказала девушка.

Неприятный инцидент

«Он потащил меня в ванную, поставил у унитаза и нассал на меня с ног до головы. Самый постыдный момент, который я смогла рассказать следствию только спустя несколько дней: он склонял мою голову к анусу и пердел, при этом ржал. Этот смех я не забуду никогда», — поделилась она.

Фото: iStock/Dzurag



Решение обратиться в полицию

Расследование и шокирующие подробности

«Они снимали, как по очереди насилуют меня», — рассказала Валентина.

Личная жизнь Ивана Яковлева

Реакция супруги Ивана

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko



Судебный процесс