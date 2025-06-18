«Они снимали, как по очереди насилуют меня»: знакомство в сети обернулось адом для россиянки. Кем оказался один из насильников
Валентина Бодрова встретила Ивана Яковлева через популярное приложение для знакомств. В ожидании начала интересных отношений, она отправилась на свидание, которое обернулось трагедией. Подробнее, что произошло с несчастной девушкой, читайте в материале «Радио 1».
Встреча через приложение для знакомствВесной 2023 года Валентина Бодрова познакомилась с Иваном Яковлевым через приложение для знакомств. Несмотря на различия между его фотографиями в социальных сетях и реальной жизнью, Валентина решила встретиться с ним. Иван устроил романтический ужин при свечах, пообещав приготовить что-то вкусное.
Однако уже в тот вечер Валентина заметила несколько настораживающих моментов, таких как оплата такси наличными и присутствие его друга Владислава Воловода в доме.
«Я забила на все красные маячки. Подумала, окей, поужинаем, поговорим, поеду домой», — рассказала девушка.
Неприятный инцидентПосле нескольких бокалов вина у Валентины произошло помутнение, она уснула. Проснувшись утром, девушка обнаружила себя голой в спальне Ивана. Она попыталась вернуться домой, но Иван начал принуждать её к оральному сексу. Валентина отказалась, но насильник применил силу. Девушка отметила, что Иван был пьян и предлагал ей наркотики, от чего она также отказалась.
«Он потащил меня в ванную, поставил у унитаза и нассал на меня с ног до головы. Самый постыдный момент, который я смогла рассказать следствию только спустя несколько дней: он склонял мою голову к анусу и пердел, при этом ржал. Этот смех я не забуду никогда», — поделилась она.
Во время поисков своей одежды Валентина заметила спящего голого Владислава. Не задерживаясь в квартире насильников, она позвонила подруге и рассказала о произошедшем. Сначала Валентина не хотела обращаться в полицию, опасаясь осуждения.
Решение обратиться в полициюВернувшись домой, Валентина обнаружила синяки на щеках и кровоподтеки от удушья. В итоге она решила рассказать о случившемся другу-юристу, который убедил её подать заявление в правоохранительные органы.
Расследование и шокирующие подробностиСледователи начали искать Владислава Воловода, к которому у Валентины изначально не было претензий. Однако во время задержания мужчин выяснилось, что они снимали происходящее на видео и отправляли его друзьям.
«Они снимали, как по очереди насилуют меня», — рассказала Валентина.