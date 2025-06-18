«Они снимали, как по очереди насилуют меня»: знакомство в сети обернулось адом для россиянки. Кем оказался один из насильников

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Валентина Бодрова встретила Ивана Яковлева через популярное приложение для знакомств. В ожидании начала интересных отношений, она отправилась на свидание, которое обернулось трагедией. Подробнее, что произошло с несчастной девушкой, читайте в материале «Радио 1».



Встреча через приложение для знакомств

Весной 2023 года Валентина Бодрова познакомилась с Иваном Яковлевым через приложение для знакомств. Несмотря на различия между его фотографиями в социальных сетях и реальной жизнью, Валентина решила встретиться с ним. Иван устроил романтический ужин при свечах, пообещав приготовить что-то вкусное.

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Однако уже в тот вечер Валентина заметила несколько настораживающих моментов, таких как оплата такси наличными и присутствие его друга Владислава Воловода в доме.

«Я забила на все красные маячки. Подумала, окей, поужинаем, поговорим, поеду домой», — рассказала девушка.

Неприятный инцидент

После нескольких бокалов вина у Валентины произошло помутнение, она уснула. Проснувшись утром, девушка обнаружила себя голой в спальне Ивана. Она попыталась вернуться домой, но Иван начал принуждать её к оральному сексу. Валентина отказалась, но насильник применил силу. Девушка отметила, что Иван был пьян и предлагал ей наркотики, от чего она также отказалась.

«Он потащил меня в ванную, поставил у унитаза и нассал на меня с ног до головы. Самый постыдный момент, который я смогла рассказать следствию только спустя несколько дней: он склонял мою голову к анусу и пердел, при этом ржал. Этот смех я не забуду никогда», — поделилась она.

Во время поисков своей одежды Валентина заметила спящего голого Владислава. Не задерживаясь в квартире насильников, она позвонила подруге и рассказала о произошедшем. Сначала Валентина не хотела обращаться в полицию, опасаясь осуждения.

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Решение обратиться в полицию

Вернувшись домой, Валентина обнаружила синяки на щеках и кровоподтеки от удушья. В итоге она решила рассказать о случившемся другу-юристу, который убедил её подать заявление в правоохранительные органы.

Расследование и шокирующие подробности

Следователи начали искать Владислава Воловода, к которому у Валентины изначально не было претензий. Однако во время задержания мужчин выяснилось, что они снимали происходящее на видео и отправляли его друзьям.

«Они снимали, как по очереди насилуют меня», — рассказала Валентина.

Личная жизнь Ивана Яковлева

Позже стало известно, что Иван Яковлев был женат, хотя его супруга в тот момент начинала процесс развода. У него также есть две дочери от первого брака, которые живут с его бывшей женой в Сочи. Валентина написала заявление в полицию, Ивана задержали 1 мая.

Реакция супруги Ивана

Сначала жена Ивана поддерживала Валентину и выражала ей сочувствие. Однако вскоре она изменила свою позицию и начала травить Валентину, публикуя в соцсетях её обнаженные фотографии. Вскоре Анастасия заявила в своем блоге, что ждет ребенка от Ивана, что вызвало подозрения, что она могла специально забеременеть, чтобы сократить срок заключения Яковлева.

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Судебный процесс

На суде Иван Яковлев признал свою вину только по статье 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот наркотических средств). Тем не менее, ему и его приятелю были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: «изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета».
Дарья Осипова

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