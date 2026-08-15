15 августа 2026, 03:18

Фото: iStock/Olga Evtushkova

Осенью 1982 года Пермь и соседние города охватила тревога из-за серии нападений на ночных сторожей в детских садах. Преступник проникал в учреждения через окна, убивал женщин, совершал насилие и оставлял после себя разгромленные помещения. Следы вели к нескольким людям, но настоящего убийцу нашли лишь после новых эпизодов на железнодорожной ветке, ведущей на юг страны. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Первое убийство в пермском детском саду Новые расправы и странный след подростка Нападения вдоль железной дороги Портфель с отпечатками помог найти убийцу Нападение в Краснодаре и фоторобот Задержание Владимира Егорова и приговор

Первое убийство в пермском детском саду

Новые расправы и странный след подростка

Фото: iStock/rootstocks

Нападения вдоль железной дороги

Портфель с отпечатками помог найти убийцу

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Нападение в Краснодаре и фоторобот

Задержание Владимира Егорова и приговор