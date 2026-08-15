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«Хотелось»: убил, изнасиловал и отужинал рядом с телом. История маньяка, державшего в страхе Пермь, Киров и Краснодар

Фото: iStock/Olga Evtushkova

Осенью 1982 года Пермь и соседние города охватила тревога из-за серии нападений на ночных сторожей в детских садах. Преступник проникал в учреждения через окна, убивал женщин, совершал насилие и оставлял после себя разгромленные помещения. Следы вели к нескольким людям, но настоящего убийцу нашли лишь после новых эпизодов на железнодорожной ветке, ведущей на юг страны. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Первое убийство в пермском детском саду

Ранним утром заведующая одного из пермских детсадов заметила разбитое окно и приоткрытую дверь. Внутри царила тишина. В раздевалке лежала погибшая ночная сторожиха. Следователи установили, что преступник попал в здание через окно. Он напал на женщину, совершил насилие и ударил ее гвоздодером. Затем злоумышленник прошел в игровую комнату, где поужинал вареной курицей. На стекле эксперты нашли жирный отпечаток пальца. Эта улика позже помогла связать первое преступление с другими нападениями. Сначала оперативники проверили бывшего мужа погибшей. Мужчина ранее получил срок за смертельное ДТП и незадолго до трагедии приходил к женщине. Однако соседи подтвердили: ночью он оставался с ними и не покидал компанию.

Новые расправы и странный след подростка

Через неделю похожее преступление произошло в Соликамске. Ночью неизвестный проник в детсад и напал на сторожа. Для убийства он использовал топор с пожарного щита. На месте эксперты нашли шесть отпечатков пальцев. Один совпал с уликой из Перми. Другой след принадлежал 12-летнему Егору Дмитриеву.

Подросток уже попадал в поле зрения милиции. Местные жители знали его как вора и агрессора. По версии следствия, он жил на чердаке, грабил людей и нападал на школьниц. Возраст не позволял привлечь его к уголовной ответственности наравне со взрослыми преступниками. Оперативники задержали Дмитриева, но он не дал признательных показаний. Сыщики не верили, что серию убийств мог совершить ребенок. Они продолжили искать взрослого мужчину.

Фото: iStock/rootstocks

Нападения вдоль железной дороги

Следующий эпизод произошел в Березниках. Жертвой стала Альбина Алиева. Женщина выжила после многочисленных ножевых ранений и смогла сообщить, что нападавший оказался молодым, худым и темноволосым. Эксперты сверили отпечатки с базой и пришли к важному выводу: все преступления совершил один человек. Почти каждый случай произошел рядом с железнодорожной станцией.

Милиция начала проверять города вдоль южной ветки. Маршрут преступника прошел через Удмуртию, Кировскую область, Ростовскую область и Краснодарский край. Он проникал в детсады и школы, нападал на сторожей, похищал деньги, продукты и вещи. В одном из детсадов Удмуртии женщина сначала пережила нападение. Она попыталась доползти до выхода, чтобы позвать на помощь. Преступник заметил ее и вернулся. После этого эпизода следователи стали рассматривать версию о психическом расстройстве у подозреваемого. Одновременно милиция проверяла психдиспансеры и разыскивала молодых мужчин, похожих на составленные фотороботы.

Портфель с отпечатками помог найти убийцу

В Кирове ночная сторожиха выжила после нападения и подробно описала преступника. Он оставил в помещении портфель. На вещах эксперты обнаружили полный набор отпечатков. Вскоре следы привели милицию к Владимиру Егорову, 19-летнему беглецу из колонии в Кунгуре. Он отбывал наказание по другому делу, но сумел скрыться. Мать молодого человека рассказала оперативникам, что сын мог уехать к сестре в Таганрог. Сыщики отправились туда и устроили засаду в ее квартире. Через три дня Егоров вернулся.

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Нападение в Краснодаре и фоторобот

К тому моменту преступник успел добраться до Краснодара. Там он проник в городскую школу, где дежурила супружеская пара Ивановых. Мужчина попытался остановить незнакомца, но тот избил его до потери сознания. Женщина спряталась в туалете, однако нападавший выломал дверь и совершил насилие. Затем он забрал деньги из сумки и ушел. Ивановы выжили. Их показания позволили составить фоторобот. Изображение почти совпало с портретом, который ранее подготовили следователи в Кирове.

Задержание Владимира Егорова и приговор

На допросах Егоров не пытался отрицать вину. Он признался в кражах, нападениях, изнасилованиях и убийствах. На вопрос о мотивах, по данным следствия, отвечал коротко: «Хотелось». Психиатрическая экспертиза сочла Егорова вменяемым. Суд вынес ему смертный приговор — расстрел.
Дарья Осипова

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