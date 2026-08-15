«Хотелось»: убил, изнасиловал и отужинал рядом с телом. История маньяка, державшего в страхе Пермь, Киров и Краснодар
Осенью 1982 года Пермь и соседние города охватила тревога из-за серии нападений на ночных сторожей в детских садах. Преступник проникал в учреждения через окна, убивал женщин, совершал насилие и оставлял после себя разгромленные помещения. Следы вели к нескольким людям, но настоящего убийцу нашли лишь после новых эпизодов на железнодорожной ветке, ведущей на юг страны. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Первое убийство в пермском детском садуРанним утром заведующая одного из пермских детсадов заметила разбитое окно и приоткрытую дверь. Внутри царила тишина. В раздевалке лежала погибшая ночная сторожиха. Следователи установили, что преступник попал в здание через окно. Он напал на женщину, совершил насилие и ударил ее гвоздодером. Затем злоумышленник прошел в игровую комнату, где поужинал вареной курицей. На стекле эксперты нашли жирный отпечаток пальца. Эта улика позже помогла связать первое преступление с другими нападениями. Сначала оперативники проверили бывшего мужа погибшей. Мужчина ранее получил срок за смертельное ДТП и незадолго до трагедии приходил к женщине. Однако соседи подтвердили: ночью он оставался с ними и не покидал компанию.
Новые расправы и странный след подросткаЧерез неделю похожее преступление произошло в Соликамске. Ночью неизвестный проник в детсад и напал на сторожа. Для убийства он использовал топор с пожарного щита. На месте эксперты нашли шесть отпечатков пальцев. Один совпал с уликой из Перми. Другой след принадлежал 12-летнему Егору Дмитриеву.
Подросток уже попадал в поле зрения милиции. Местные жители знали его как вора и агрессора. По версии следствия, он жил на чердаке, грабил людей и нападал на школьниц. Возраст не позволял привлечь его к уголовной ответственности наравне со взрослыми преступниками. Оперативники задержали Дмитриева, но он не дал признательных показаний. Сыщики не верили, что серию убийств мог совершить ребенок. Они продолжили искать взрослого мужчину.
Нападения вдоль железной дорогиСледующий эпизод произошел в Березниках. Жертвой стала Альбина Алиева. Женщина выжила после многочисленных ножевых ранений и смогла сообщить, что нападавший оказался молодым, худым и темноволосым. Эксперты сверили отпечатки с базой и пришли к важному выводу: все преступления совершил один человек. Почти каждый случай произошел рядом с железнодорожной станцией.
Милиция начала проверять города вдоль южной ветки. Маршрут преступника прошел через Удмуртию, Кировскую область, Ростовскую область и Краснодарский край. Он проникал в детсады и школы, нападал на сторожей, похищал деньги, продукты и вещи. В одном из детсадов Удмуртии женщина сначала пережила нападение. Она попыталась доползти до выхода, чтобы позвать на помощь. Преступник заметил ее и вернулся. После этого эпизода следователи стали рассматривать версию о психическом расстройстве у подозреваемого. Одновременно милиция проверяла психдиспансеры и разыскивала молодых мужчин, похожих на составленные фотороботы.