Огонь охватил кровлю, мансарду и террасу ресторана в Санкт-Петербурге — есть пострадавшие
Пожар произошёл днём 14 августа в здании на Адмиралтейском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, огонь распространился на кровлю, мансарду и террасу ресторана. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, при этом сохраняется угроза дальнейшего распространения пламени по крыше.
В результате пожара пострадали два человека. Информация об их госпитализации пока не уточняется. Спасатели продолжают тушение огня и проводят необходимые работы на месте происшествия.
К ликвидации возгорания привлечены десятки сотрудников экстренных служб и большое количество техники. Причина пожара пока не сообщается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Здание находится недалеко от Эрмитажа; в нём располагаются гостиница и рестораны. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.
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