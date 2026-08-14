Огонь охватил кровлю, мансарду и террасу ресторана в Санкт-Петербурге — есть пострадавшие

14 августа 2026, 14:44

Два человека пострадали при пожаре в отеле в центре Санкт-Петербурга

Фото: Istock / Buraporn meelanniyom

Пожар произошёл днём 14 августа в здании на Адмиралтейском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, огонь распространился на кровлю, мансарду и террасу ресторана. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.