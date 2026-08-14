Пара в Москве выжгла гениталии просроченной смазкой с чили

14 августа 2026, 12:02

В Москве супруги попали в больницу после использования лубриканта с чили

Фото: Istock / Pressmaster

Супруги из Москвы оказались в больнице после использования согревающего средства-лубриканта, которое они заказали на зарубежном маркетплейсе. Пара решила воспользоваться гелем, чтобы помочь мужчине с проблемами с эрекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».