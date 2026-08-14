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Пара в Москве выжгла гениталии просроченной смазкой с чили

В Москве супруги попали в больницу после использования лубриканта с чили
Фото: Istock / Pressmaster

Супруги из Москвы оказались в больнице после использования согревающего средства-лубриканта, которое они заказали на зарубежном маркетплейсе. Пара решила воспользоваться гелем, чтобы помочь мужчине с проблемами с эрекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».



Во время близости у обоих внезапно появились сильнейшее жжение и выраженный отёк. Из-за боли супруги практически не могли ходить и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Врачи установили, что причиной ожогов стал капсаицин — активное вещество, содержащееся в перце чили и обладающее выраженным раздражающим действием. Дополнительно выяснилось, что использованный лубрикант был просрочен, что могло усугубить реакцию организма.

После оказания первой помощи супругов направили к профильным специалистам — урологу и гинекологу. Медики продолжают наблюдать за их состоянием.

Софья Метелева

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