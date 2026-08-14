Пьяного блогера арестовали за дебош в магазине на Камчатке в прямом эфире
В Елизове на Камчатке суд арестовал местного жителя на десять суток за пьяный дебош в магазине, который мужчина транслировал в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечером 8 августа блогер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии продавцов и покупателей распивал пиво, обливал себя им, размахивал руками и нецензурно выражался. Свои действия местный житель объяснил тем, что подписчики попросили его снять видео с обливанием головы пивом, что он и сделал. Дебошир записывал все в настоящем времени для живой аудитории.
Мужчина признал свою вину. Однако суд учел, что двумя днями ранее блогер уже устраивал аналогичную трансляцию в том же магазине и тогда также привлекался к ответственности – это стало отягчающим обстоятельством.
Ранее «Радио 1» передавало, что в итальянской Болонье две женщины обнаружили на улице крупную сумму наличных. Одна из них обратилась в муниципальное бюро находок, объяснив, что 86 тысяч евро находились в выброшенном предмете мебели.
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