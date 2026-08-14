Пьяного блогера арестовали за дебош в магазине на Камчатке в прямом эфире

14 августа 2026, 05:10

Блогера из Елизова арестовали за пьяный дебош в магазине ради подписчиков

Фото: iStock/Zolnierek

В Елизове на Камчатке суд арестовал местного жителя на десять суток за пьяный дебош в магазине, который мужчина транслировал в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.