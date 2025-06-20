Игра в «ложки» с отцом-педофилом обернулась многолетним насилием для четырехлетней девочки. Грязные тайны семьи

20 июня 2025, 15:31

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Когда Нэтали была маленькой, её отец часто звал её поиграть в «ложки» на диване, где он изображал большую ложку, а она — маленькую. Это звучит как безобидное детское воспоминание, но на самом деле всё было иначе: в эти моменты объятий её жестокий отец использовал ситуацию, чтобы тайно совершать над ней сексуальное насилие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Секрет из детства

Папа, которому позволено видеть дочку обнаженной Он перешёл черту

Молчала 15 лет Суд

Секрет из детства



«С понедельника по пятницу я жила с мамой, отчимом и братьями, и это было обычное детство, а потом у меня были выходные с папой, и у меня был секрет», — рассказала она.

«Он никогда не разговаривал и часто притворялся спящим», — делится она.

«Ты ведь никому об этом не расскажешь, потому что если расскажешь, папа попадёт в тюрьму», — добавила девушка.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska



Папа, которому позволено видеть дочку обнаженной

«Было очень трудно понять, где проходят границы: я выросла, думая, что это мой папа, которому позволено видеть меня обнажённой в ванной, но я не знала, где проходит черта. Мне так хотелось верить, что у меня нормальный папа», — рассказала Нэтали.

Он перешёл черту



«Был один случай, когда он перевернулся и стал страстно тереться об меня, целуя в шею, и в этот момент я поняла, что он перешёл черту», — рассказала она.

«Целых два или три года ничего не происходило. Потом я помню, как мне было лет пятнадцать, и он попросил меня прилечь на диван, и я подумала, что всё будет в порядке», — пояснила девушка.

Молчала 15 лет

«Я была очень расстроена после ссоры с мамой, и мой партнёр не понимал, почему я так эмоциональна — это была слишком бурная реакция. Я помню, как сказала: "Ты понятия не имеешь, ты не знаешь моего прошлого". Наконец-то я открылась. Он был первым, кому я рассказала, и он убедил меня позвонить в NSPCC, где мне посоветовали обратиться в полицию, — рассказала она.

Фото: iStock/TheaDesign



Суд