Игра в «ложки» с отцом-педофилом обернулась многолетним насилием для четырехлетней девочки. Грязные тайны семьи
Когда Нэтали была маленькой, её отец часто звал её поиграть в «ложки» на диване, где он изображал большую ложку, а она — маленькую. Это звучит как безобидное детское воспоминание, но на самом деле всё было иначе: в эти моменты объятий её жестокий отец использовал ситуацию, чтобы тайно совершать над ней сексуальное насилие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Секрет из детстваНэтали вспоминает своё детство, описывая его как «одномерное» после развода родителей.
«С понедельника по пятницу я жила с мамой, отчимом и братьями, и это было обычное детство, а потом у меня были выходные с папой, и у меня был секрет», — рассказала она.
По ее словам, с самых ранних лет, начиная примерно с четырёх, объятия её отца постепенно превращались в нечто зловещее. Его рука, начиная с невинных прикосновений к животу, со временем опускалась всё ниже. Нэтали отметила, что с каждой неделей границы становились всё более размытыми, и то, что сейчас она могла бы назвать прелюдией, стало нормой.
«Он никогда не разговаривал и часто притворялся спящим», — делится она.
Однако однажды, открыв глаза, он произнёс слова, которые навсегда остались в её памяти.
«Ты ведь никому об этом не расскажешь, потому что если расскажешь, папа попадёт в тюрьму», — добавила девушка.
Для девочки, которая обожала своего отца, такое извращённое внимание казалось чем-то необычным. По ее словам, у папы было два образа. Один — тот, кого она знала на диване, а другой — тот, кого все видели в пабе.
Папа, которому позволено видеть дочку обнаженнойДевушке было очень трудно понять, где проходят границы. Она выросла, считая его своим папой, который имеет право видеть её обнажённой в ванной, но не осознавала, что именно допустимо.
«Было очень трудно понять, где проходят границы: я выросла, думая, что это мой папа, которому позволено видеть меня обнажённой в ванной, но я не знала, где проходит черта. Мне так хотелось верить, что у меня нормальный папа», — рассказала Нэтали.
Он перешёл чертуОтец перешёл границы, когда ей исполнилось одиннадцать. Она не могла рассказать об этом матери, боясь, что та может причинить вред отцу и оказаться в тюрьме. Чтобы справиться с ситуацией, она занялась кикбоксингом, что дало ей ощущение силы и контроля.
«Был один случай, когда он перевернулся и стал страстно тереться об меня, целуя в шею, и в этот момент я поняла, что он перешёл черту», — рассказала она.
Поблажка произошла вскоре после того, как Нэтали исполнилось двенадцать, когда её папа вновь вступил в брак.
«Целых два или три года ничего не происходило. Потом я помню, как мне было лет пятнадцать, и он попросил меня прилечь на диван, и я подумала, что всё будет в порядке», — пояснила девушка.
Отец снова попытался к ней приблизиться. Нэтали в панике позвонила матери и попросила забрать её, сказав, что они поссорились.
Молчала 15 летПрошло ещё четыре года, прежде чем она набралась смелости и заявила на отца в полицию.
«Я была очень расстроена после ссоры с мамой, и мой партнёр не понимал, почему я так эмоциональна — это была слишком бурная реакция. Я помню, как сказала: "Ты понятия не имеешь, ты не знаешь моего прошлого". Наконец-то я открылась. Он был первым, кому я рассказала, и он убедил меня позвонить в NSPCC, где мне посоветовали обратиться в полицию, — рассказала она.
Два года спустя Нэтали сообщили, что дело её отца закрыто из-за отсутствия улик. Однако вскоре полиция Лестера снова связалась с ней, сообщив о новом обвинении и возобновлении расследования. Нэтали узнала, что её отец также подвергал сексуальному насилию двух двоюродных сестёр и сводную сестру Софи, с которой она играла в детстве.