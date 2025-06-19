В Северной Осетии нашли тело одного из пропавших в феврале туристов

19 июня 2025, 17:18

На горе Кубус обнаружили тело одного из двух туристов, пропавших ещё в феврале

Фото: Istock/Mirko Kuzmanovic

18 февраля два альпиниста из Петербурга пропали в Северной Осетии, попав под снежную лавину. Поиски туристов осложняли частые сходы лавин и плохая видимость, но в мае удалось найти труп первого мужчины, и только сейчас — второго. Об этом сообщает Telegram-канал «112».