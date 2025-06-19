В Северной Осетии нашли тело одного из пропавших в феврале туристов
18 февраля два альпиниста из Петербурга пропали в Северной Осетии, попав под снежную лавину. Поиски туристов осложняли частые сходы лавин и плохая видимость, но в мае удалось найти труп первого мужчины, и только сейчас — второго. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что питерские альпинисты Владимир Емельянов и Даниил Кадырмаев приехали в Северную Осетию на фестиваль «Таймази 2025». Парни сошли с туристического маршрута и пропали. Ни раций, ни бипперов у них с собой не было.
Сошедшая лавина в районе водопада «Три сестры» на горе Кубус унесла жизни туристов. Тело Владимира нашли 1 мая в снежной массе примерно на глубине 8 метров, а сегодня обнаружили Даниила, тело которого находилось на высоте 2 тысячи метров. Забирать погибшего спортсмена будет многоцелевой вертолёт МИ-8 МЧС России.
Ранее сообщалось о смерти сноубордистки из-за схода лавины на необорудованную горнолыжную трассу в Магаданской области.
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