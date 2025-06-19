Интимные фото и переписка: учительница из Токсово развращала 11-летнего школьника и получила срок. Шокирующие детали дела

19 июня 2025, 13:38

Фото: iStock/ipolonina

В поселке Токсово Ленинградской области разразился громкий скандал, связанный с 25-летней учительницей начальных классов Анной Плаксюк, которая была признана виновной в сексуальных домогательствах к своему 11-летнему ученику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры и первые подозрения Неуместные знаки внимания Интимные встречи и переписка Обнаружение правды Уголовное дело и задержание Судебный процесс Приговор

Начало карьеры и первые подозрения

Фото: iStock/alexeyrumyantsev



Неуместные знаки внимания

Интимные встречи и переписка

Фото: iStock/S_Chum



Обнаружение правды

Уголовное дело и задержание

Судебный процесс

Фото: iStock/Zolnierek



Приговор