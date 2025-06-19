Интимные фото и переписка: учительница из Токсово развращала 11-летнего школьника и получила срок. Шокирующие детали дела

В поселке Токсово Ленинградской области разразился громкий скандал, связанный с 25-летней учительницей начальных классов Анной Плаксюк, которая была признана виновной в сексуальных домогательствах к своему 11-летнему ученику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры и первые подозрения
Анна Плаксюк, выпускница колледжа имени Некрасова, начала свою педагогическую деятельность 1 сентября 2023 года, став классным руководителем. Коллеги характеризовали ее как сдержанного и скромного человека. Однако уже в октябре 2023 года стали замечаться странности в поведении учительницы.
Неуместные знаки внимания
11-летний мальчик, проявивший симпатию к своей новой классной руководительнице, начал оказывать ей знаки внимания. Вместо того чтобы остановить это поведение, Плаксюк ответила взаимностью. Она стала часто гладить ученика по голове и уделять ему особое внимание, что вскоре переросло в более серьезные инциденты.
Интимные встречи и переписка
В ноябре 2023 года произошел первый серьезный инцидент, когда мальчик пришел в кабинет, где его ждала учительница. В ходе таких встреч она неоднократно прикасалась к ребенку и вступала с ним в близкий физический контакт. Следствие установило, что подобных эпизодов было более десяти. Кроме того, Плаксюк переписывалась с учеником в мессенджере, отправляя ему свои обнаженные фотографии.
Обнаружение правды
В конце января 2024 года мать мальчика случайно обнаружила компрометирующую переписку в телефоне сына, включая интимные фотографии и откровенные сообщения от учительницы. 1 февраля 2024 года она подала заявление в полицию о сексуальных домогательствах.
Уголовное дело и задержание
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ — «насильственные действия сексуального характера». Анну Плаксюк задержали 2 февраля 2024 года. Несмотря на ходатайство следствия о помещении фигурантки в СИЗО, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Судебный процесс
Дело дошло до суда в 2025 году, когда Плаксюк была признана виновной по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Суд установил, что она совершила действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Приговор
21 апреля 2025 года Всеволожский городской суд огласил приговор: Анна Плаксюк была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.