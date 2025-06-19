Британскую туристку бросили в тюрьму с 300 мужчинами в Турции за разбитую душевую кабину в отеле
The Sun: британке запретили покидать Турцию из-за разбитой душевой кабины в отеле
32-летняя жительница Великобритании Джорджия Харрисон почти семь недель не может покинуть Турцию. Нетрезвая туристка случайно разбила стеклянную дверь душа в отеле Антальи Lexia. Как сообщает The Sun, инцидент произошел накануне вылета, 7 мая. Женщину арестовали в аэропорту.
«Я в ловушке, у меня нет таких денег. Я заплатила своему адвокату, оплатила гостиницу и аренду местного жилья и уперлась в стену», — рассказала она журналистам.По словам британки, после допроса ее поместили в тюрьму с 300 мужчинами. Она не сможет вернуться домой, пока не выплатит компенсацию в размере 15 000 фунтов стерлингов (1,5 млн рублей). При этом ее адвокат утверждает, что реальный ущерб не превышает одной тысячи.
Путешественница испробовала всевозможные способы, чтобы уехать из страны, включая неудачную попытку добраться на лодке до Греции. Сейчас ее родственники собирают требуемые средства. Известно, что Джорджия Харрисон отдыхала вместе со своим возлюбленным Арроном Таем.