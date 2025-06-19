Британскую туристку бросили в тюрьму с 300 мужчинами в Турции за разбитую душевую кабину в отеле

19 июня 2025, 09:49

The Sun: британке запретили покидать Турцию из-за разбитой душевой кабины в отеле

Фото: iStock/zoka74

32-летняя жительница Великобритании Джорджия Харрисон почти семь недель не может покинуть Турцию. Нетрезвая туристка случайно разбила стеклянную дверь душа в отеле Антальи Lexia. Как сообщает The Sun, инцидент произошел накануне вылета, 7 мая. Женщину арестовали в аэропорту.







«Я в ловушке, у меня нет таких денег. Я заплатила своему адвокату, оплатила гостиницу и аренду местного жилья и уперлась в стену», — рассказала она журналистам.