Купила пиво и сама познакомилась: почему многодетную мать назвали лгуньей после группового изнасилования?

19 июня 2025, 11:59

Фото: iStock/Favor_of_God

Прошло семь лет, но история, произошедшая в Стерлитамаке, до сих пор будоражит общество и вызывает ожесточенные споры. В центре скандала — 38-летняя мать троих детей, заявившая о групповом изнасиловании со стороны троих молодых людей. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Шокирующие обвинения Две правды одного дела Версия потерпевшей: ночь кошмара Расследование и неожиданный поворот Другая сторона правды Проверки и неожиданные результаты

Шокирующие обвинения

Две правды одного дела

Версия потерпевшей: ночь кошмара

«Я не могла осознать, что происходит. Они заставили раздеться и угрожали», — вспоминала позже Елена.

Фото: iStock/riskms



Расследование и неожиданный поворот

Другая сторона правды

«Есть видеозаписи, где видно, что они общаются как друзья, — утверждал Мансур, отчим одного из обвиняемых. — Но все эти доказательства почему-то исчезли».

«Она требует 10 миллионов за отзыв заявления», — заявлял Мансур.

Проверки и неожиданные результаты