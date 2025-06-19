Купила пиво и сама познакомилась: почему многодетную мать назвали лгуньей после группового изнасилования?
Прошло семь лет, но история, произошедшая в Стерлитамаке, до сих пор будоражит общество и вызывает ожесточенные споры. В центре скандала — 38-летняя мать троих детей, заявившая о групповом изнасиловании со стороны троих молодых людей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Шокирующие обвинения
По словам женщины, нападавшие не только применили силу, но и угрожали сбросить ее с десятого этажа, если она окажет сопротивление. Однако позже появилась совершенно иная трактовка событий, ставящая под сомнение первоначальную версию.
Две правды одного делаЕлена, бывшая преподавательница гитары и мать четверых детей, в 2018 году обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании и ограблении. Однако родственники обвиняемых категорически отрицают насильственный характер произошедшего, утверждая, что все было по взаимному согласию, а обвинения — попытка вымогательства.
Версия потерпевшей: ночь кошмараТрагические события развернулись поздним вечером, когда Елена возвращалась домой. Неделей ранее у нее умер брат, и женщина находилась в глубокой депрессии. Она шла, погруженная в свои мысли, в наушниках, не обращая внимания на окружающих. Неожиданно на ее пути оказались трое молодых людей лет двадцати с небольшим. Как утверждает потерпевшая, они начали преследовать ее, навязчиво заглядывая в лицо и явно провоцируя конфликт. Когда женщина попыталась ускорить шаг, они сделали то же самое. Вскоре ситуация вышла из-под контроля: молодые люди буквально загнали Елену в подъезд ее же дома, после чего силой заставили подняться на десятый этаж.
«Я не могла осознать, что происходит. Они заставили раздеться и угрожали», — вспоминала позже Елена.
По ее словам, один из нападавших вытолкнул ее на балкон, угрожая сбросить вниз, если она позовет на помощь. После этого, как утверждает женщина, произошло групповое изнасилование.
Расследование и неожиданный поворот
На следующий день Елена обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемых задержали. Однако через несколько дней ситуация резко изменилась. На женщину начали оказывать давление: поступали анонимные угрозы, ей предлагали деньги за отзыв заявления, а затем стали открыто запугивать, упоминая ее малолетнюю дочь. Параллельно в социальных сетях появилось компрометирующее видео, где Елена покупает пиво в ларьке.
Этот ролик стал козырем в руках защитников обвиняемых. Его активно распространяли как доказательство того, что такая женщина не может быть жертвой. Общественное мнение начало раскачиваться: если сначала история выглядела как однозначное преступление, то теперь она превратилась в поле битвы репутаций.
Другая сторона правдыОфициально Елена считалась уважаемым человеком — активной жительницей города. Однако некоторые знакомые давали совсем другую характеристику: по их словам, двое ее детей жили с бабушкой, а сама женщина часто появлялась у алкогольных ларьков. Родственники обвиняемых представили свою версию событий того вечера. По их словам, Елена сама познакомилась с молодыми людьми у пивного ларька, была в приподнятом настроении и даже предложила отметить знакомство.
«Есть видеозаписи, где видно, что они общаются как друзья, — утверждал Мансур, отчим одного из обвиняемых. — Но все эти доказательства почему-то исчезли».
По этой версии, интимная близость произошла по взаимному желанию, а обвинения в изнасиловании и краже (Елена заявляла об исчезновении телефона и банковской карты) — часть спланированной аферы.
«Она требует 10 миллионов за отзыв заявления», — заявлял Мансур.