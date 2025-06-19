Петербуржец лишился прямой кишки после секс-экспериментов с женой
Mash: Петербуржец лишился прямой кишки после экспериментов в постели с женой
Петербуржец лишился прямой кишки после интимных игр с женой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Пара самостоятельно изготовила интимный гаджет, состоящий из шуруповерта и фаллоимитатора. Изделие для сексуальных утех супруги решили протестировать на мужчине.
В процессе петербурженка перепутала скорости у девайса и нанесла мужу увечья. Уточняется, что россиянину за секунды разорвало кишки.
Его госпитализировали с геморрагическим шоком. Пострадавшего ожидает долгое восстановление.
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