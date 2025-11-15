Инвалида с ДЦП до смерти забил 15-летний подросток в Карелии: мать убийцы не извинилась перед семьей погибшего
В Карелии простились с 22-летним-инвалидом Никитой. Молодой человек с ДЦП погиб от рук 15-летнего подростка, который затащил его в квартиру. Из-за особенностей здоровья Никита не смог оказать сопротивление. О том, что произошло в тот злополучный день и что известно о преступнике, расскажет «Радио 1».
Подробности преступления
В карельском Беломорске 15-летний Слава жестоко избил своего 22-летнего знакомого Никиту, страдающего детским церебральным параличом. Видеозапись происшествия распространилась по городским чатам.
По информации следствия, школьник пригласил молодого человека к себе домой. Во время вечеринки, на которой употреблялся алкоголь, между ними произошёл конфликт, переросший в жестокое избиение.
На видео зафиксировано, как подросток издевается над лежащим на полу Никитой: бьёт, плюётся и даже мочится на него. Свидетели утверждают, что всё это происходило на глазах у матери Славы, которая, по их словам, лишь возмущалась тем, что «ей потом придётся убирать кровь».
Подросток объяснил свои действия тем, что инвалид ранее глумился над ним вместе с друзьями. Однако родственники и друзья погибшего категорически отрицают это.
«Слава выбрал самую беззащитную жертву из компании, которая некогда дала ему отпор за его постоянные издевательства над ними. Его семейку уже давно знают в ПДН», — рассказала «КП-Петербург» сестра Никиты.
Как наказали виновного в убийстве и пытках инвалида
Следственный комитет изменил квалификацию уголовного дела с «покушения на убийство» на «убийство». Родственники жертвы настаивают на привлечении к ответственности не только самого подростка, но и его матери за бездействие во время нападения.
В настоящее время 15-летний Слава находится под стражей. В соответствии с новой статьей ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Родственники подозреваемого не принесли извинений семье пострадавшего, а родительница нападавшего даже заявила, что ее сын невиновен. Ранее у подростка уже были проблемы с законом, а его мать лишена родительских прав.
Что известно о жертве страшного убийства
После трагического происшествия пострадавшего срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — он скончался от полученных травм.
Никиту похоронили на городском кладбище. На церемонию прощания пришли родные, близкие друзья и все, кто ценил его. В Беломорске эта трагедия обсуждалась не один день.
Добровольцы собрали материальную помощь для родственников Никиты. Эти средства также планируется использовать для привлечения к ответственности матери Вячеслава, которого обвиняют в произошедшем.
«Никита был очень добрым. Он ходил в центр реабилитации для детей-инвалидов, помогал семье, общался и гулял с друзьями, никогда никому ни в чем не отказывал. Мы запомним его по широкой улыбке и добрым делам», — сказали родные покойного.