Инвалида с ДЦП до смерти забил 15-летний подросток в Карелии: мать убийцы не извинилась перед семьей погибшего

15 ноября 2025, 19:05

В Карелии простились с 22-летним-инвалидом Никитой. Молодой человек с ДЦП погиб от рук 15-летнего подростка, который затащил его в квартиру. Из-за особенностей здоровья Никита не смог оказать сопротивление. О том, что произошло в тот злополучный день и что известно о преступнике, расскажет «Радио 1».





Содержание Подробности преступления Как наказали виновного в убийстве и пытках инвалида Что известно о жертве страшного убийства

Подробности преступления

«Слава выбрал самую беззащитную жертву из компании, которая некогда дала ему отпор за его постоянные издевательства над ними. Его семейку уже давно знают в ПДН», — рассказала «КП-Петербург» сестра Никиты.

Как наказали виновного в убийстве и пытках инвалида

Что известно о жертве страшного убийства

«Никита был очень добрым. Он ходил в центр реабилитации для детей-инвалидов, помогал семье, общался и гулял с друзьями, никогда никому ни в чем не отказывал. Мы запомним его по широкой улыбке и добрым делам», — сказали родные покойного.