Трэш-стример убил подругу и три дня переписывался с родными от ее имени: подробности резонансного дела

15 ноября 2025, 17:12

Фото: iStock/Artem_Furman

В ночь на 22 января 2024 года в Ленинском районе Воронежа, рядом с мусорными баками на улице Моисеева, прохожие заметили странную сумку. Приблизившись, они были потрясены: внутри находилось тело девушки. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».





Детали убийства

Что известно о погибшей

Фото: iStock/dimid_86



Кем оказался убийца



«Это чудище у него на груди, как говорят, один из их главных символов. Парень безбашенный был. Про нее мало, что знаю, но судя по контенту в сети, они отвязные были ребята», — пояснил он.

«Мам, я люблю тебя, телефон на беззвучном»: как убийца обманывал родителей девушки

Фото: iStock/zoka74



«Мам, ну прости, я люблю тебя, говорила, что телефон на беззвучном», — говорилось в тексте.

«Я ничего не помню, был под наркотиками. Как вы считаете — бегал бы я в крови, если бы знал, что убил?» — сказал убийца.

Какое наказание получил хладнокровный преступник



«В момент совершения уголовно наказуемых деяний он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Житель Тамбовской области нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — заявил официальный представитель СК по региону.