Трэш-стример убил подругу и три дня переписывался с родными от ее имени: подробности резонансного дела
В ночь на 22 января 2024 года в Ленинском районе Воронежа, рядом с мусорными баками на улице Моисеева, прохожие заметили странную сумку. Приблизившись, они были потрясены: внутри находилось тело девушки. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».
Детали убийства
17-летняя Алина (имя изменено) стала жертвой преступления. Связь с ней прервалась еще 16 января, когда она перестала выходить на контакт с родными. Ее аккаунты в мессенджерах и соцсетях оставались активными, она переписывалась с близкими, но не отвечала на телефонные звонки, ссылаясь на занятость. Это вызвало тревогу у ее родных.
После обнаружения тела правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого. Им оказался 28-летний Марк Попов из Махачкалы, зарегистрированный в Мичуринске Тамбовской области. Задержание произошло 23 января в городской инфекционной больнице Воронежа, куда он пришел сам, жалуясь на здоровье.
Примечательно, что Попова видели накануне в невменяемом состоянии, когда он приставал к людям на улицах Воронежа.
Что известно о погибшей
Погибшая Алина была олицетворением современной молодежи. На фотографиях в социальных сетях она выглядела как яркий представитель неформальной субкультуры: черные волосы, выбритые виски, тоннели в ушах и множество татуировок, покрывавших руки, грудь и ноги. Однако за этим эпатажным образом скрывался человек с добрым сердцем и спокойным характером, как отмечали ее знакомые.
Алина родилась и выросла в Новомосковске Тульской области. Информации о ее семье немного: родители давно жили раздельно. Мать работала медсестрой в Туле, а об отце известно только то, что он жил и работал в Москве.
Осенью 2022 года девушка переехала в Воронеж, поступила в местный колледж на бюджетное отделение, выбрав профессию швеи. Но учебный процесс не задался с самого начала. Алина часто пропускала занятия, не отвечала на звонки и не появлялась по адресу съемной квартиры. Администрации колледжа даже пришлось обращаться в полицию для ее поиска. В конце концов, Алину нашли, но она придумывала странные оправдания своему отсутствию, например, о попавшем в ДТП отце.
С первой сессией, включавшей в основном школьные предметы, она не справилась. В марте, проучившись до весны, Алина решила отказаться от профессии швеи и написала заявление об отчислении. Уже в марте ее официально исключили из колледжа.
После отчисления девушке пришлось искать работу. Она устроилась баристой в одну из местных кофеен. Примерно за полгода до трагедии Алина начала вести группу в социальных сетях, публикуя провокационный контент. В этот период в ее жизни появился 28-летний Марк Попов.
Один из друзей Алины был недоволен ее общением с этим молодым человеком, считая, что после знакомства с Марком жизнь россиянки пошла под откос. Все окружающие уверены, что молодой человек плохо влиял на нее.
Кем оказался убийца
28-летний Марк Попов из Дагестана, который ранее был известен как Салман, представлял собой фигуру с неоднозначной репутацией. Он активно вел блог, где размещал контент с высокой степенью агрессии и эпатажа. Попов часто транслировал свои вечеринки и пьянки в прямом эфире, позиционируя себя как трэш-стример.
Знакомые Попова в комментариях для СМИ отмечали его специфические интересы и странное поведение. Один из подписчиков поведал журналистам о татуировках на теле Марка, которые покрывали его полностью.
«Это чудище у него на груди, как говорят, один из их главных символов. Парень безбашенный был. Про нее мало, что знаю, но судя по контенту в сети, они отвязные были ребята», — пояснил он.
Анализ его страниц в соцсетях и образа жизни указывал на то, что проблема не ограничивалась только алкоголем. Создавалось впечатление, что Попов также употреблял наркотики. Это предположение впоследствии подтвердили несколько знакомых Марка.
«Мам, я люблю тебя, телефон на беззвучном»: как убийца обманывал родителей девушки
24 января 2024 года, после задержания, Марк Попов был взят под стражу и помещен в следственный изолятор. Ему было выдвинуто обвинение в убийстве, что грозило лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование этого резонансного дела.
Выяснилось, что Попов отправил своим друзьям видео с убитой Алиной. На одном из судебных заседаний журналисты спросили его, почему он это сделал. По словам преступника, он просто хотел поделиться с друзьями своим опытом, связанным с убийством.
Действия злоумышленника стали еще более циничными, когда он попытался скрыть преступление. Оказалось, что после убийства Попов несколько дней общался с матерью Алины, используя телефон погибшей. Он отправлял ей сообщения, выдавая себя за подругу или дочь Алины, утверждая, что та по непонятным причинам не может говорить.
В рамках этой схемы он даже поздравил мать Алины с днем рождения от имени дочери. Так Марк пытался отвести от себя подозрения и скрыть факт смерти девушки.
Однажды, после исчезновения Алины, ее мать решила позвонить дочери. Но на другом конце провода никто не ответил, звонок был сброшен. Затем она получила сообщение:
«Мам, ну прости, я люблю тебя, говорила, что телефон на беззвучном», — говорилось в тексте.
На тот момент девушка уже была мертва, и с ее матерью разговаривал убийца. Перед оглашением решения суда об аресте сам Попов пытался объяснить свои действия.
«Я ничего не помню, был под наркотиками. Как вы считаете — бегал бы я в крови, если бы знал, что убил?» — сказал убийца.
Какое наказание получил хладнокровный преступник
30 сентября 2024 года в Воронеже завершили расследование уголовного дела об убийстве 17-летней Алины. В ходе дела следователи обратились в суд с просьбой направить Марка Попова на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Основанием для такого решения стали результаты комплексной судебно-психиатрической экспертизы, проведённой в известном институте имени Сербского. Эксперты пришли к выводу, что Марк совершил убийство в состоянии невменяемости, и что у него диагностировано хроническое психическое расстройство.
«В момент совершения уголовно наказуемых деяний он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Житель Тамбовской области нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — заявил официальный представитель СК по региону.
3 ноября 2024 года суд вынес окончательное решение по делу Марка Попова. Прокуратура добилась своего, и убийцу направили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу.