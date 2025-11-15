Прокуратура посчитала подозрительной смерть туристов в Стамбуле
Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло быть не пищевое отравление, а внешнее вмешательство, возможно, убийство. Об этом пишет Sabah.
Ранее Milliyet сообщала, что мать и двое детей (3 и 6 лет), прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу. Первоначально рассматривалась версия пищевого отравления, проводится расследование.
Sabah пишет, что по подозрению в непредумышленном убийстве задержали продавцов мидий и рахат-лукума, владельца ресторана и ещё одного человека. Кроме того, допрашивали сотрудников отеля и повара.
По результатам вскрытия, у детей на коленях обнаружили синяки, на слизистой оболочке желудка — гиперемию и местами следы кровоизлияний. При этом других патологий не выявили.
В связи с отсутствием однозначных признаков, указывающих на естественную причину смерти, генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала дело как «подозрительную смерть» и поручила управлению по расследованию убийств возбудить уголовное дело по факту возможного убийства.
Семья прибыла в Стамбул 9 ноября. Во вторник между 14:40 и 18:30 родители с детьми покупали еду в ресторанах и у уличных продавцов, в том числе чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом и кокореч.
На следующий день в 11:16 отец и мать обратились в госпиталь с диагнозом «диарея и гастроэнтерит». В 15:40 того же дня детей доставили в другую больницу. После оказания помощи семья вернулась в отель.
В ночь на четверг вызванная скорая не смогла спасти детей, мать скончалась на следующий день, состояние 36‑летнего отца остаётся тяжёлым.
