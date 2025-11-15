Прокуратура посчитала подозрительной смерть туристов в Стамбуле

15 ноября 2025, 15:43

Sabah: семья туристов в Стамбуле могла погибнуть в результате убийства

Фото: istockphoto/Ben185

Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло быть не пищевое отравление, а внешнее вмешательство, возможно, убийство. Об этом пишет Sabah.