Молодой отец до смерти забил своего двухмесячного ребенка
В США отец присматривал за ребенком и вернул его матери в безжизненном состоянии. Об этом сообщает People.
В апреле текущего года 23-летний Энтони Эванс из Чикаго получил разрешение на уход за своим двухмесячным сыном Кейсоном. Однако уже через неделю он вернул ребенка матери Кайле, утверждая, что малыш просто спит, хотя на самом деле мальчик не подавал признаков жизни уже несколько часов.
Кайла поверила бывшему партнеру. Когда она сняла защитный чехол с коляски, то обнаружила там бездыханное тело младенца с многочисленными ссадинами. Эксперты подтвердили, что Кейсон получил травмы в результате жестокого обращения.
Кайла заявила, что намерена добиться справедливости для своего сына. В ноябре Энтони Эванс был арестован по обвинению в преступлении, которое угрожало жизни или здоровью ребенка. Информация о возможном наказании для обвиняемого пока не разглашается.
Читайте также: