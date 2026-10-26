26 октября 2026, 11:25

Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

15 октября абонентам, в чьих телефонных книжках сохранился номер Ирины Усольцевой, пришли уведомления: «Ирина Усольцева теперь в MAX. Напишите что-нибудь!». Пропавшая больше года назад женщина «зарегистрировалась» в мессенджере. На звонок ответил женский голос и заявил, что она «не Ирина». А спустя пять дней на аватарке аккаунта появился логотип неформальной организации «Молодёжное движение диггерства» — люди, которые исследуют подземные тоннели, коллекторы и бункеры. Случайность это или подсказка, где искать семью, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын платил за номер, чтобы его не заблокировали Это Молодёжное движение диггерства? «Не зря спрашивала про трубы и колодцы»

Сын платил за номер, чтобы его не заблокировали

«Но потом понял, что смысла нет, и перестал платить. Видимо, номер продали другому абоненту», — сообщил он.

Это Молодёжное движение диггерства?



Копатели (Фото: istockphoto/Barbulat)

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«Не зря спрашивала про трубы и колодцы»

«В паблике поиска пропавших в самые первые дни писала некая Кайра. Вот не зря она спрашивала, где в Кутурчине трубы, канализации или какие-то водоотводные трубы. И колодцы не зря проверяли. Как знать, может, это не случайность, а намёк, где искать Усольцевых. Это может быть всё что угодно — коллектор, скотомогильник, заброшенный колодец, старые коммуникации», — рассказала расследовательница дела исчезновения Усольцевых Анна Шашкова aif.ru.