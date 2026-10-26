«Ирина Усольцева теперь в MAX»: номер пропавшей год назад женщины ожил. Тела лежат в коллекторе или телефон забрали диггеры? Новые детали в деле
15 октября абонентам, в чьих телефонных книжках сохранился номер Ирины Усольцевой, пришли уведомления: «Ирина Усольцева теперь в MAX. Напишите что-нибудь!». Пропавшая больше года назад женщина «зарегистрировалась» в мессенджере. На звонок ответил женский голос и заявил, что она «не Ирина». А спустя пять дней на аватарке аккаунта появился логотип неформальной организации «Молодёжное движение диггерства» — люди, которые исследуют подземные тоннели, коллекторы и бункеры. Случайность это или подсказка, где искать семью, — читайте в материале «Радио 1».
Сын платил за номер, чтобы его не заблокировалиСын пропавшей Данил Баталов рассказал aif.ru, что сначала не хотел, чтобы номер матери передали другому человеку. Он дважды клал деньги на абонентский счёт, чтобы его не заблокировали.
«Но потом понял, что смысла нет, и перестал платить. Видимо, номер продали другому абоненту», — сообщил он.Диггерство — не просто хобби, а целая субкультура, широко распространённая в России. Слово происходит от английского digger — «копатель». В Москве пару десятков лет назад даже существовал отряд «Диггер-спас», который сотрудничал с МЧС и участвовал в спасательных операциях.
Это Молодёжное движение диггерства?Корреспондент aif.ru снова позвонил по бывшему номеру Усольцевой. Ответил тот же голос. На вопрос «Это Молодёжное движение диггерства?» последовал обрыв связи. Больше человек трубку не брал. По словам репортёра, не исключено, что на другом конце провода был не взрослый, а ребёнок: среди диггеров много мальчишек. Возможно, это просто рядовой член движения, который поставил логотип на аватарку и взял имя пользователя «МДД», чтобы обозначить своё увлечение. Но то, что телефон пропавшей женщины достался диггерской организации, — очень странное и леденящее душу совпадение.
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«Не зря спрашивала про трубы и колодцы»Возможно, именно в этих деталях и скрыта разгадка.
«В паблике поиска пропавших в самые первые дни писала некая Кайра. Вот не зря она спрашивала, где в Кутурчине трубы, канализации или какие-то водоотводные трубы. И колодцы не зря проверяли. Как знать, может, это не случайность, а намёк, где искать Усольцевых. Это может быть всё что угодно — коллектор, скотомогильник, заброшенный колодец, старые коммуникации», — рассказала расследовательница дела исчезновения Усольцевых Анна Шашкова aif.ru.В Кутурчине много несуществующих ныне предприятий и объектов инфраструктуры — школа, детский сад, общественная баня, два магазина, лесозаготовительная контора. Все они оборудованы подвалами. Также в окрестностях могут быть заброшенные шахты и шурфы. Конечно, маловероятно, по словам очевидцев, что номер Ирины Усольцевой достался человеку, имеющему отношение к исчезновению семьи, но если это и совпадение, то очень пугающее.