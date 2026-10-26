26 октября 2026, 15:45

Сергей Глушко (Фото: кадр из фильма «Сыщики-4»)

В 2020 году, пока Наташа Королёва была на гастролях, её супруг Сергей Глушко привёл в их дом двух девушек, одна из которых заявила о романе с ним. Тарзан сразу признался в измене, но назвал себя жертвой. Певица неожиданно для всех поддержала стриптизёра. А спустя годы фигурантка дела о пропаже украшений на 5 миллионов вышла с публичным заявлением, обвинив «Русалку» в мести. Что на самом деле скрывалось за благополучием звёздного брака и почему эта история всплыла сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Личная жизнь Наташи Королёвой: браки и скандалы Скандал 2020 года: измена и кража Уголовное дело о краже Заявление Миломановой в 2026 году

Личная жизнь Наташи Королёвой: браки и скандалы



Наташа Королева и её супруг Сергей Глушко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал 2020 года: измена и кража



Тарзан и Милана (Фото: Инстаграм* @milana_nekruts)

«Я не считаю, что муж мне изменил. Это не измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели, подставляли», — цитирует звезду «АиФ».

Уголовное дело о краже



Милана (Фото: Инстаграм* @milana_nekruts)

«Она написала заявление в полицию из-за ограбления квартиры. Но из материалов правоохранительных органов чудом исчезла Анастасия Шульженко. Я оказалась крайней. На меня завели уголовное дело и посадили на двое суток», — приводит слова подсудимой «СтарХит».

Соблазняла женатого, пока Алферова отмаливала его в церкви и исчезла через двое суток: мать Абдулова раскрыла правду об отношениях Егора Бероева с фигуристкой

Заявление Миломановой в 2026 году

«Вы украли у меня пять лет жизни, славу, деньги, родных, страну, имя. Вы вымазали меня в грязи, чтобы заработать деньги», — публикует высказывание Миломановой издание.