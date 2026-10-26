«Вы вымазали меня в грязи»: измена, кража на 5 млн и шокирующая тайна. Любовница Тарзана раскрыла правду о треугольнике с Наташей Королёвой
В 2020 году, пока Наташа Королёва была на гастролях, её супруг Сергей Глушко привёл в их дом двух девушек, одна из которых заявила о романе с ним. Тарзан сразу признался в измене, но назвал себя жертвой. Певица неожиданно для всех поддержала стриптизёра. А спустя годы фигурантка дела о пропаже украшений на 5 миллионов вышла с публичным заявлением, обвинив «Русалку» в мести. Что на самом деле скрывалось за благополучием звёздного брака и почему эта история всплыла сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Личная жизнь Наташи Королёвой: браки и скандалыНаташа Королёва и композитор Игорь Николаев поженились в 1992 году. Брак продлился девять лет и завершился разводом в 2001 году. По словам Королёвой, она тяжело переживала расставание и чувствовала «боль в душе». Официальной причиной развода называли неверность Николаева, однако сама певица позже упоминала о давлении и желании партнёра контролировать её жизнь. Вскоре после развода с Николаевым Королёва познакомилась с танцором и шоуменом Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Уход певицы от состоятельного композитора к простому танцору надолго сделал их историю одним из самых обсуждаемых треугольников шоу-бизнеса. Отношения между ними начались в конце 90-х годов, когда стриптизёр искал работу в шоу-бизнесе. Пара поженилась в 2003 году в Санкт-Петербурге. У супругов родился сын Архип.
Скандал 2020 года: измена и кражаСпустя почти 20 лет брака треугольник превратился в многосерийную драму. В сентябре 2020 года, пока Королёва была на гастролях, Глушко пригласил в их дом двух девушек — начинающую актрису Анастасию Шульженко и её подругу Милану Миломанову (настоящее имя Милана-Екатерина Некруц).
«Разлучница» обнародовала интимные видео и переписку, заявив о романе с женатым шоуменом. Тарзан сразу записал видеообращение, в котором признался в измене, но утверждал, что его «опоили» и он находился «в состоянии полного неадеквата». «Офицер-ракетчик» также отрицал возможную беременность Шульженко. Королёва публично встала на защиту мужа, чем удивила многих.
«Я не считаю, что муж мне изменил. Это не измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели, подставляли», — цитирует звезду «АиФ».
Супругам удалось сохранить брак.
Уголовное дело о кражеВернувшись из поездки, «Русалка» обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму около 5 миллионов рублей и 3 тысяч евро. Певица обратилась в полицию.
По версии следствия, Шульженко, с которой у танцора была интрижка, шла по делу свидетелем.
Обвиняемой же стала её подруга Милана Миломанова, которая сняла скандальное видео по просьбе Шульженко. Как рассказала Некруц, Анастасия появилась на телешоу и публично призналась в связи с женатым Глушко. Но Королёва решила отомстить — и сделала это весьма необычным образом.
«Она написала заявление в полицию из-за ограбления квартиры. Но из материалов правоохранительных органов чудом исчезла Анастасия Шульженко. Я оказалась крайней. На меня завели уголовное дело и посадили на двое суток», — приводит слова подсудимой «СтарХит».
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Заявление Миломановой в 2026 годуВ октябре 2026 года Милана вышла с публичным заявлением, в котором обвинила заслуженную артистку РФ в целенаправленной мести. По её словам, певица решила наказать не любовницу мужа, а свидетельницу измены, из-за чего та была вынуждена скрываться.
«Вы украли у меня пять лет жизни, славу, деньги, родных, страну, имя. Вы вымазали меня в грязи, чтобы заработать деньги», — публикует высказывание Миломановой издание.Певица Наташа Королёва никак не прокомментировала это заявление.