Сын певицы Валерии покинул Россию

26 октября 2026, 17:53

Сын певицы Валерии вместе с семьей переехал в Дубай

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Телеграм/lianashulginaa)

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с семьей переехал из России в ОАЭ. Об этом сообщила его жена Лиана Шульгина в своем телеграм-канале.





Невестка артистки отметила, что им с мужем всегда нравился Дубай — пара не раз подчеркивала, что ей «очень откликался» местный климат и ритм жизни. Девушка уточнила, что первый раз они пытались переехать в 2022 году, однако вскоре вернулись в Москву.

«Тогда мы поняли — не сейчас. Не наше время. Но Дубай все равно нас не отпускал. Следующие несколько лет мы постоянно сюда возвращались. <…> Вот уже больше года Дубай — наш дом», — поделилась Шульгина.