Сын певицы Валерии покинул Россию
Сын певицы Валерии вместе с семьей переехал в Дубай
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с семьей переехал из России в ОАЭ. Об этом сообщила его жена Лиана Шульгина в своем телеграм-канале.
Невестка артистки отметила, что им с мужем всегда нравился Дубай — пара не раз подчеркивала, что ей «очень откликался» местный климат и ритм жизни. Девушка уточнила, что первый раз они пытались переехать в 2022 году, однако вскоре вернулись в Москву.
«Тогда мы поняли — не сейчас. Не наше время. Но Дубай все равно нас не отпускал. Следующие несколько лет мы постоянно сюда возвращались. <…> Вот уже больше года Дубай — наш дом», — поделилась Шульгина.Окончательное решение о переезде супруги приняли в прошлом году. Арсений и Лиана поженились в августе 2020-го, в их браке родились двое детей — дочь Селин и сын Мирон.