Раскрыли состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной
Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, которую на прошлой неделе ввели в медикаментозный сон, находится в ясном сознании. Об этом 26 октября сообщил источник.
По словам собеседника, актриса по-прежнему дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишут «Известия». При этом медики отменили препараты для поддержания давления, применяемые в критических ситуациях.
Ранее, 22 октября, адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что Федосееву-Шукшину ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Артистку 14 октября экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.
Уточнялось, что в течение нескольких недель 88-летнюю Федосееву-Шукшину беспокоили усиливающаяся одышка и отеки. Причиной ухудшения состояния стали многолетние хронические проблемы с сердцем.
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