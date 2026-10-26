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Раскрыли состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной

Состояние Федосеевой-Шукшиной немного улучшилось после медикаментозного сна
Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, которую на прошлой неделе ввели в медикаментозный сон, находится в ясном сознании. Об этом 26 октября сообщил источник.



По словам собеседника, актриса по-прежнему дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишут «Известия». При этом медики отменили препараты для поддержания давления, применяемые в критических ситуациях.

Ранее, 22 октября, адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что Федосееву-Шукшину ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Артистку 14 октября экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Уточнялось, что в течение нескольких недель 88-летнюю Федосееву-Шукшину беспокоили усиливающаяся одышка и отеки. Причиной ухудшения состояния стали многолетние хронические проблемы с сердцем.

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