Исповедь в студии Малахова: Екатерина Бельская, расчленившая экс-мэра Самары, впервые дала интервью

21 октября 2025, 17:21

Внучка экс-мэра Самары дала интервью из СИЗО

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)

5 февраля страна узнала о задержании Екатерины Бельской, внучки бывшего мэра Самары, по подозрению в двойном убийстве своих родственников. Видео, на котором девушка переносит синие бочки, вызвало общественный резонанс и породило множество версий. Согласно одной из них, Бельская выносила из дома тела Виктора и Натальи Тарховых, предположительно замороженные жидким азотом.





В программе «Малахов» Екатерина впервые рассказала, какими были ее отношения с родственниками.

«Я всегда советовалась и с бабушкой, и с мамой. К бабушке я тянулась больше всего, отношения с ней были ближе. Мама меня долго оберегала, дедушка нам всегда говорил, что если в семье что-то, с кем-то произойдёт критическое, то это будет испытание. Потом у мамы в отношении меня что-то изменилось. Зависть — это наверно странное слово для семейных отношений, но я думаю, что мама привыкла быть у деда на первом месте, а тут стала подрастать дочь», — поделилась Бельская.

Екатерина Бельская, ее мать, дедушка и бабушка (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Я позвонила подруге и сказала, что у нас в семье сильные конфликты. Она посоветовала позвонить Магде. Та сказала, что у нее есть сестра и я могу пожить у нее дома пока все не наладится. Я жила с ними 3-4 месяца. В плане Нателлы (Светланы) я не могу сказать, что увидела в ней маму. Я в ней видела интересного собеседника. Просто у нас был диалог. А с мамой — монолог. За время общения с Нателлой я научилась не вестись на провокации матери. И научилась стоять за себя и сына. Но я не могла представить, что может получиться то, что получилось. Я не знала о ее криминальном прошлом», — настаивает девушка.