Житель Красноуфимска подстрелил друзей в лесу и не дожил до приговора
В Свердловской области закрыли резонансное уголовное дело об убийстве, совершенном в 2001 году под Красноуфимском.
В августе 2001 года Юрий Иванов присоединился к троим мужчинам, отдыхавшим в лесу. После ссоры его выгнали из компании. Тогда Иванов вернулся с огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Один человек скончался от ран, двое других смогли спастись, спрятавшись за деревьями.
Преступник скрылся с места преступления, и его долгое время не могли найти. Дело приостановили и возобновили лишь в 2023 году, сообщает URA.RU. К тому времени выяснилось, что сам Иванов умер в 2022 году от тяжелой болезни. Суд прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемого.
