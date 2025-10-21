Пришёл за бургером, а ушёл с телефоном: в Сочи задержали любителя чужого имущества

21 октября 2025, 16:50

В Сочи мужчина украл смартфон в кафе — но далеко убежать не смог

Фото: Istock / Ivan Arkhipov

В Сочи мужчина зашёл перекусить в кафе быстрого питания, но обед закончился уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».