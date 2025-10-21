Пришёл за бургером, а ушёл с телефоном: в Сочи задержали любителя чужого имущества
В Сочи мужчина зашёл перекусить в кафе быстрого питания, но обед закончился уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Посетитель, забывший на столике смартфон стоимостью 25 000 ₽, вскоре вернулся — и обнаружил, что гаджета уже нет.
Полицейские быстро установили подозреваемого. Им оказался 53-летний приезжий, которого выдали камеры наблюдения. Мужчина даже не успел покинуть заведение — он всё ещё находился в кафе.
Увидев сотрудников полиции, злоумышленник попытался сбежать, но далеко уйти не смог. Его задержали на улице Навагинской, телефон изъяли и вернули владельцу.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
